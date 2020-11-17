Загалом накладено арешти на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

За клопотаннями прокуратури Автономної Республіки Крим накладено арешти ще на 44 літаки російських авіакомпаній, що літали до окупованого Криму.

Як повідомляє в Телеграм-каналі прес-служба прокуратури АРК, літаки порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правила міжнародних польотів.

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Кримінальні провадження розслідуються СБУ за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст.332-1, ст.334 та ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України).

У прокуратурі нагадали, що оскільки з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим Кримом у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів на окупованому півострові.

"Незважаючи на це, встановлено та накладено арешти загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України", - повідомили у прокуратурі.

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Автор: Антоніна Доломанжи