Через аномальну погоду в Україні ускладнено рух поїздів: які рейси затримуються

Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач

Через аномальні погодні умови низка потягів в Україні курсують із затримками. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Там пояснили, що виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку й сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок.

"Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона", - розповіли у відомстві.

Відео дня

Найскладніша ж ситуація, за даними "Укрзалізниці" на Одещині - там суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач, однак запевнили, що із цим вже працює спецтехніка.

Наразі найбільші відставання від графіка у таких рейсів:

38 Одеса - Ужгород +7:50

78 Одеса - Ковель +6:00

166 Одеса - Чернівці +5:55

12 Одеса - Львів +5:38

106 Одеса - Київ +5:07

Новини "Укрзалізниці"

Як повідомляв раніше УНІАН, понад 200 потягів з 22 січня курсують за новим графіком. Йдеться про 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотню регіональних та приміських. Зі інформацією перевізника, графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах.

Оновлений графік руху поїздів можна дізнатися в застосунку та на сайті "Укрзалізниці", а також на інформаційних табло на вокзалах.

