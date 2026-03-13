США послабили санкції проти РФ: в Британії сказали, чи зроблять так само

Британія не може допустити, щоб Путін розглядав це як можливість інвестувати у військову машину.

Велика Британія не послаблюватиме санкцій щодо російської нафти, як це зробили Сполучені Штати на тлі глобального зростання цін через війну на Близькому Сході. Про це заявив міністр енергетики Британії Майкл Шенкс, передає BBC.

"Ми абсолютно не можемо допустити, щоб Путін сидів у Кремлі та розглядав це як можливість інвестувати у військову машину", - зазначив він.

Водночас, міністр закордонних справ Британії Іветт Купер звинуватила Росію та Іран у спробі "захопити світову економіку", вказавши на зв'язки між двома країнами.

"Ми бачимо це з точки зору технологій, ми бачимо це з точки зору підходу, ми бачимо це з точки зору тактики, і ми бачимо це з точки зору того, як ці дві держави намагаються підтримувати одна одну та намагаються отримати спільну вигоду", – сказала вона.

Крім того, Колін Вокер, керівник відділу транспорту аналітичного центру Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), висловив переконання, що послаблення санкцій, ймовірно, мало вплине на ціну на нафту та бензин.

"Навіть нещодавно оголошене вивільнення 400 мільйонів барелів резервів насправді не вплинуло на ціну на нафту, яка все ще зростає приблизно до 100 доларів за барель", - сказав він.

Позиція США щодо санкцій проти РФ

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа почала послаблювати деякі обмеження на експорт російської нафти, які були покликані чинити тиск на Кремль через війну в Україні, оскільки Вашингтон прагне пом'якшити шок на енергетичних ринках, викликаний американо-ізраїльськими ударами по Ірану.

Міністр фінансів Скотт Бессент нещодавно видав 30-денний дозвіл для Індії на купівлю російської нафти, яка вже знаходиться в морі, без відповідних заходів з боку Вашингтона, що, за його словами, матиме лише незначний вплив на доходи Росії.

Пізніше Бессент заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість скасування додаткових санкцій щодо російської нафти.

