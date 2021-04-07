Комунальний транспорт столиці зараз працює за звичайним графіком, і поки в тій самій кількості, запевняє мер.

У Києві під час локдауну графік руху громадського транспорту можуть коригувати залежно від пасажиропотоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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"Багато було спекуляцій щодо кількості транспорту. Мовляв - не вистачало (у перші два робочих дні з початку локдауну - УНІАН). Підкреслюю, комунальний транспорт працює за звичайним графіком, і поки - в тій самій кількості", - сказав він.

Так, за словами мера, у понеділок за спецпропусками наземним комунальним транспортом скористалися 200 тис. пасажирів, метро - майже 152 тис. осіб; у вівторок - 300 тис. пасажирів скористалися наземним транспортом і майже 210,5 тис. поїздок зафіксували в метро.

"Ми постійно моніторимо ситуацію. І в разі необхідності будемо коригувати графік руху і кількість транспорту в залежності від пасажиропотоку. Оскільки заповненість рухомого складу зараз в рази менше, в тому числі тимчасово може змінитися і розклад руху поїздів метрополітену", - заявив Кличко.

Він повідомив, що на сьогодні департамент транспортної інфраструктури КМДА видав вже майже 500 тис.спецпропусків на проїзд у громадському транспорті столиці.

За його словами, перепустки, зокрема, видали:

закладам охорони здоров'я та фармацевтики - 152 тис.;

сфері промисловості (підприємствам з виробництва та реалізації продуктів харчування, оборонної галузі, машинобудування) - 104 тис.;

центральним органам виконавчої влади, державним і комунальним установам та організаціям - 81 тис.;

військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, органам судової системи - 72 тис.;

підприємствам житлово-комунального господарства - 46 тис.;

працівникам ЗМІ - 4,7 тис.;

закладам культури, релігійної та ритуальної сфери - 2,7 тис.

"Ми не можемо видати такі спецперепустки всім охочим. Інакше навіщо ми тоді вводили суворі обмеження? Ви бачили, скільки людей в понеділок намагалися потрапити в транспорт! Це всі працівники критично важливих підприємств? У нас локдаун, а люди продовжують вести себе так, ніби все чудово і ніякої пандемії немає", - додав Кличко.

Локдаун в Києві

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками.

Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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Автор: Інна Андаліцька