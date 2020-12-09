Раніше "Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди з Києва, Полтави та Кременчука в напрямку українських Карпат.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 23 грудня і на період зимових свят відновлює курсування поїзда №134/133 Миколаїв – Рахів.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, з Миколаєва поїзд відправлятиметься 23, 25, 26, 28, 29 і 31 грудня 2020 року, а також 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 і 16 січня 2021 року.

З Рахова поїзд курсуватиме 25, 27, 28, 30 та 31 грудня 2020 року, а також 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 і 18 січня 2021 року.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди на зимові свята: №143/144 Київ - Івано-Франківськ - Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта та №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ.

З 18 грудня компанія відновлює курсування пасажирського поїзда №357/358 "Гуцульщина" сполученням Київ - Рахів.

Також у грудні компанія відновлює курсування низки поїздів.

Зокрема, поновлюється рух наступних поїздів: №13/14 Київ - Солотвино (Тересва); №26/25 Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів; №58/57 Ковель - Одеса; №70/69 Маріуполь - Львів; №138/137 Хмельницький - Лисичанськ; №745/746 Київ – Славське.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець