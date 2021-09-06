Підрядник будівництва звернувся до суду щодо зміни термінів виконання робіт зі спорудження станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".

Строки відкриття перших двох станцій столичного метро на Виноградар - "Мостицька" і "Проспект Правди" - можуть перенести на 2023 рік.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва у справі за позовом компанії-підрядника "Київметробуд" до комунального підприємства "Київський метрополітен" про внесення змін до договору.

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Позивач просить один із пунктів підписаного з "Київським метрополітеном" договору викласти у редакції: "Підрядник …завершує та передає готовий об'єкт Замовнику - 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень".

Це при тому, що договором здача об’єктів планувалась у листопаді 2021 року.

"Розглянувши матеріали вищевказаної позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі", - зазначено в ухвалі.

Підготовче судове засідання у цій справі призначене на 10 вересня.

Будівництво метро на Виноградар

20 листопада 2018 року "Київський метрополітен" уклав договір про будівництво метро на Виноградар із переможцем тендеру ВАТ "Київметробуд". Відповідно до тендерної документації, очікувана вартість робіт - 5 млрд 993 млн грн.

Згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, затверджено будівництво чотирьох станцій на новій ділянці лінії метро на Виноградар – дві з них у першій черзі будівництва - "Мостицька" та "Проспект Правди" і по одній станції – у другій та третій черзі - "Маршала Гречка" і "Виноградар".

Будівництво тунелю нової гілки метро на Виноградар почалося 2 вересня 2020 року. Метробудівці запустили в роботу прохідницький комплекс, який прокладатиме тунель від майбутньої станції "Мостицька" до станції "Сирець".

У грудні 2020 року Кабінет міністрів збільшив строки будівництва Сирецько-Печерської (зеленої) лінії Київського метрополітену від станції метро "Сирець" до житлового масиву Виноградар до 34 місяців з 24 місяців.

Дві нових станції - "Мостицька" і "Проспект Правди", згідно з планом будівництва, планували відкрити в грудні 2021 року. 7 червня 2021 року міський голова Віталій Кличко заявив, що мінімум одна станція повинна бути відкрита цього року.

Автор: Інна Андаліцька