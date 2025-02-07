Середній вік американських авто з пробігом, які в січні поповнили український автопарк, становив 6,1 року.

В січні свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли майже 2,6 тисячі вживаних авто зі США. Про це повідомляють фахівці аналітичного порталу УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з січнем 2024 року, то попит американські авто з пробігом зменшився майже на 3%. Найбільшу частку зі всієї кількості (42%) становлять бензинові автомобілі.

На другому опинились електрокари (41%), а одразу за ними йдуть гібридні та дизельні авто (по 6%). На автомобілі з ГБО прийшлось лише 5% ринку в цьому сегменті.

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Найбільш популярними моделями американських машин з пробігом виявились електромобілі, а саме – кросовер Tesla Model Y та п'ятимісний седан Tesla Model 3.

ТОП-5 вживаних автомобілів, виготовлених в США:

Tesla Model Y – 331 одиниця;

Tesla Model 3 – 307;

Ford Escape – 171;

Jeep Cherokee – 163;

Nissan Rogue – 132.

Американські автомобілі – що варте уваги

Раніше спеціалісти видання GOBankingRates назвали американські авто, які більш вигідно купувати уживаними, ніж новими. Фахівці виділили, зокрема, Ford F-150, Chevrolet Suburban та Cadillac Escalade ESV.

А нещодавно УНІАН повідомив, що в Європі різко впали продажі автомобілів Tesla. Наприклад, продажі цих машин у Франції в січні знизились біль ніж на 60%, тоді як в Нідерландах падіння склало 42%. Причиною такої динаміки експерти називають політичну діяльність Ілона Маска.

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