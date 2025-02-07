В січні свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли майже 2,6 тисячі вживаних авто зі США. Про це повідомляють фахівці аналітичного порталу УкрАвтопром.
Якщо порівнювати з січнем 2024 року, то попит американські авто з пробігом зменшився майже на 3%. Найбільшу частку зі всієї кількості (42%) становлять бензинові автомобілі.
На другому опинились електрокари (41%), а одразу за ними йдуть гібридні та дизельні авто (по 6%). На автомобілі з ГБО прийшлось лише 5% ринку в цьому сегменті.
Найбільш популярними моделями американських машин з пробігом виявились електромобілі, а саме – кросовер Tesla Model Y та п'ятимісний седан Tesla Model 3.
ТОП-5 вживаних автомобілів, виготовлених в США:
- Tesla Model Y – 331 одиниця;
- Tesla Model 3 – 307;
- Ford Escape – 171;
- Jeep Cherokee – 163;
- Nissan Rogue – 132.
Американські автомобілі – що варте уваги
Раніше спеціалісти видання GOBankingRates назвали американські авто, які більш вигідно купувати уживаними, ніж новими. Фахівці виділили, зокрема, Ford F-150, Chevrolet Suburban та Cadillac Escalade ESV.
А нещодавно УНІАН повідомив, що в Європі різко впали продажі автомобілів Tesla. Наприклад, продажі цих машин у Франції в січні знизились біль ніж на 60%, тоді як в Нідерландах падіння склало 42%. Причиною такої динаміки експерти називають політичну діяльність Ілона Маска.