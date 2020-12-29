Власникам автомобілів на єврономерах розповіли, чи будуть їх зупиняти та штрафувати через нерозмитнені машини в новорічні свята та період жорсткого карантину.
Читайте такожЖурналісти дізналися, скільки коштують послуги з розмитнення "евроблях"Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на офіційну Facebook-сторінку організації "АвтоЄвроСила".
"На сьогодні вдалося досягти домовленості, що в усі святкові дні, які будуть проходити за регламентом (особливо під час локдауну, який буде від 8 до 24 січня) ані Нацполіція, ані інші органи не чіпатимуть автомобілі на європейській реєстрації, щоб не створювати дискомфорт для людей", - зазначив очільник руху Олег Ярошевич.
Щоправда, за словами Ярошевича, на сьогодні все ж трапляються поодинокі випадки, коли правоохоронці зупиняють і штрафують євробляхерів, залучаючи їх до відповідальності. Суди, які розглядають ці питання як адміністративне правопорушення, не дають такої ж гарантії, як поліцейські щодо потурань для власників нерозмитнених авто.
"На жаль, на сьогодні ми не маємо гарантії, що суди будуть захищати громадян. Це відбувається сьогодні нерідко, а особливо - в Хмельницькій області. Ми сьогодні розмовляли з керівництвом Нацполіції, яке нам офіційно пообіцяло розібратися, хто дає такі розпорядження", - додав Ярошевич.
Що цьому передувало
- З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.
- 12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.
- 20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.
- У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.
- 2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.
- 29 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України погодив проект постанови, яка дозволяє притягати до відповідальності власників авто на європейських номерах.
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