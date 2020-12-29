Також це стосується й періоду жорсткого карантину.

Власникам автомобілів на єврономерах розповіли, чи будуть їх зупиняти та штрафувати через нерозмитнені машини в новорічні свята та період жорсткого карантину.

Читайте такожЖурналісти дізналися, скільки коштують послуги з розмитнення "евроблях"Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на офіційну Facebook-сторінку організації "АвтоЄвроСила".

"На сьогодні вдалося досягти домовленості, що в усі святкові дні, які будуть проходити за регламентом (особливо під час локдауну, який буде від 8 до 24 січня) ані Нацполіція, ані інші органи не чіпатимуть автомобілі на європейській реєстрації, щоб не створювати дискомфорт для людей", - зазначив очільник руху Олег Ярошевич.

Щоправда, за словами Ярошевича, на сьогодні все ж трапляються поодинокі випадки, коли правоохоронці зупиняють і штрафують євробляхерів, залучаючи їх до відповідальності. Суди, які розглядають ці питання як адміністративне правопорушення, не дають такої ж гарантії, як поліцейські щодо потурань для власників нерозмитнених авто.

"На жаль, на сьогодні ми не маємо гарантії, що суди будуть захищати громадян. Це відбувається сьогодні нерідко, а особливо - в Хмельницькій області. Ми сьогодні розмовляли з керівництвом Нацполіції, яке нам офіційно пообіцяло розібратися, хто дає такі розпорядження", - додав Ярошевич.

Що цьому передувало

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України погодив проект постанови, яка дозволяє притягати до відповідальності власників авто на європейських номерах.

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Автор: УНІАН