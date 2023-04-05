За три місяці цього року загальний пасажиропотік порівняно з такими ж показниками минулого року знизився в цілому на 16%.

За три місяці цього року загальний пасажиропотік через держкордон порівняно з аналогічним періодом 2022 року менше на 16%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу щодо оперативної ситуації на кордонах та пунктах пропуску.

"За три місяці цього року загальний пасажиропотік порівняно з такими ж показниками минулого року знизився в цілому на 16%. Останнім часом із загального пасажиропотоку переважає в'їзд в Україну. Це пов'язано з пасхальними святами. Всього за останній тиждень в Україну в'їхало на 80 тис.осіб більше, ніж виїжджало", - зазначив Демченко.

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За його словами, в'їжджають переважно громадяни України.

"І ми наголошуємо, що висока динаміка пасажиропотоку зберігатиметься до завершення Великодніх свят", - додав речник ДПСУ.

Війна в Україні та біженці

Станом на 2 квітня 2023 року кількість українських біженців у Європі, які отримали статус тимчасового захисту або аналогічної національної програми захисту, досягло 5 008 482 осіб станом на кінець березня. Це максимальний показник з початку повномасштабної війни.

У порівнянні з кінцем січня кількість українських громадян, які отримали офіційний захист у країнах Європи, зросла на 185 тисяч осіб.

У розрізі по країнах найбільше українців прихистила Польща - 1,577 млн. На другому місці Німеччина - 922 тисячі. У Чехії притулок знайшли 502 тис українців.

В цілому від початку війни на території Європи було зареєстровано 8 млн 173 тисячі українських біженців - з урахуванням тих, хто вже повернувся додому або поїхав в інші регіони світу.

2 квітня 2023 року повідомлялося, що на польському кордоні збільшуються черги на в'їзд в Україну. На в'їзд в Україну в пункті пропуску "Краковець - Корчова" в черзі столи близько 350 автомобілів, в "Шегині - Медика" – 120.

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