Лише на окремих дільницях фіксувалися спроби незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів, а також порушення таємниці голосування з боку самих виборців.

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА не зафіксували порушень під час повторного голосування на виборах міських голів у семи містах України (Луцьк, Одеса, Суми, Херсон, Кам’янець-Подільський, Краматорськ, Українка).

Про це повідомила голова правління мережі Ольга Айвазовська під час онлайн-брифінгу в Facebook.

«У проміжок часу між 12 та 16 годинами представники організації не зафіксували інцидентів із ознаками безпосередньої фальсифікації волевиявлення громадян», - сказала вона.

Хоча, за її словами, на окремих дільницях фіксувалися спроби незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів, а також порушення таємниці голосування з боку самих виборців.

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«На 3,79% дільниць були зафіксовані поодинокі спроби членів ДВК незаконно видати бюлетені громадянам, які не пред’явили належних документів або намагалися проголосувати за інших осіб. На 3,03% - випадки демонстрації виборцями змісту свого волевиявлення… І на 3,03% дільниць зафіксовані спроби фотографування виборцями свого бюлетеня», - зазначається у звіті спостерігачів станом на 16:00.

Місцеві вибори в Україні: другий тур

Сьогодні, 15 Листопада, другий тур виборів міських голів пройшов у Луцьку, Краматорську (Донецька область), українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч в 16 регіонах пройшло повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

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Автор: Тамара Отовська