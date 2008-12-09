Україна та Литва створять групу для постачання енергетики до Балтії

Вільнюс. 9 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Литви Валдас АДАМКУС обговорили питання створення україно-білорусько-литовської тристоронньої робочої групи з питань поставок української електроенергії до країн Балтії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили президенти на спільній прес-конференції у Вільнюсі.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО розповів, що сьогодні у ході переговорів сторони обговорювали питання довгострокового експорту електроенергії з України до Литви. У тому числі йшла мова про заснування тристоронньої робочої групи.

При цьому Президент України нагадав, що кілька місяців назад подібна зустріч вже відбулась на рівні міністрів та заступників міністрів енергетики України, Білорусі та Литви.

За словами В.ЮЩЕНКА, ця зустріч має позитивні результати, але цю роботу необхідно продовжити для того, щоб з’ясувати, чи потрібно будувати нові лінії електропередач, чи використовувати вже існуючі, а також узгодити механізми самої передачі електроенергії.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, необхідно створити і двосторонню робочу групу з питань енергетики, яка працюватиме над розробкою та реалізацією спільних енергетичних проектів між Україною та Литвою.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна має необхідні потужності для поставок електроенергії до Прибалтійського енергоострову. Також він зауважив, що Україна зацікавлена в участі у побудові нової атомної станції в Литві. Президент України проінформував, що нещодавно дві українські компанії «Атомсервіс» та «Атоменергоремонт» направили литовській стороні офіційні заявки щодо участі в конкурсі на побудову АЕС.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна має 90% необхідних потужностей для побудови таких атомних станцій. «Ми виробляємо все, окрім хіба що будівництва самого корпусу ядерного реактору», - сказав Президент.

«Ми зацікавлені, але час покаже, як воно буде реалізовано», - сказав Президент.

У свою чергу, В.АДАМКУС подякував В.ЮЩЕНКУ за готовність допомогти Литві щодо поставок електроенергії. Він також підтвердив, що Литва залишить за собою статус країни з ядерною енергетикою.