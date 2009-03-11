В ЄС посилюють вимоги до морської безпеки

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Європарламент схвалив третій пакет законодавства з посилення безпеки морського транспорту.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

Депутати, зокрема, схвалили проект доповіді Домінік ВЛАСТО (група народних партій, Франція), якій передбачає збільшення кількості перевірок суден, що відвідують порти країн-членів ЄС. Так, передбачається, що судна, які відносяться до високого класу ризику перевірятимуться один раз на 6 місяців. При цьому, країни-члени ЄС матимуть можливість забороняти вхід до своїх портів суден, які не відповідають правилам безпеки. Заборона може бути знята не менше, ніж через 3 місяці після її накладення. При повторній забороні, вона може бути знята не менше, ніж через рік.

Відповідно з доповіддю Пауло КОШТА (група ліберальних партій, Італія), до кінця 2016 року оператори пасажирських суден класу А, що працюють в європейських водах нестимуть відповідальність за збитки, здійснені пасажирам. Зокрема, вартість компенсацій за ушкоджений чи загублений багаж в каютах може сягати 2587 євро, а за травми, тілесні ушкодження чи смерть пасажирів – до 460 тис. євро.

Згідно із доповіддю Дірка СТЕРКСА (група ліберальних партій, Бельгія), країни-члени ЄС мають визначити компетентні органи влади, які матимуть повноваження під час стихійних лих щодо порятунку пасажирських суден, пошуку для них безпечних місць укриття тощо.

Доповідь Яромира КОЛІЧЕКА (група об’єднаних лівих, Чехія) передбачає необхідність розслідування не лише дуже серйозних, але й потенційно серйозних інцидентів із пасажирськими суднами. При цьому таке розслідування має проводити незалежний орган.

Крім того, депутати висловилися за те, щоб відповідальність за безпеку суден розділяли судновласники разом з владою країни, під прапором якої ходить те чи інше судно, а також обов’язкове страхування суден на максимальну вартість, відповідно до Конвенції щодо відповідальності за завдану шкоду на морі.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2008 року Європарламент та Рада ЄС змогли досягнути компромісу щодо цього пакету законодавства.