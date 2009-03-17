В ЄС поки немає згоди щодо фінансування енергопроектів

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС не змогли досягти компромісу щодо розподілу 5 млрд. невитрачених бюджетних євро на проекти підтримки створення енергетичної інфраструктури та розповсюдження широкополосного Інтернету.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в ході засідання Ради міністрів 16 березня, було схвалено лише рішення про перенесення розгляду цього питання на рівень голів держав. Таким чином, питання буде розглядатися на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19-20 березня.

“Ми поки не досягли рішення. Деякі країни-члени заявили про необхідність ще раз обдумати запропонований пакет проектів”, - заявив журналістам віце-прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії з європейських справ Александр ВОНДРА.

Він додав, що поки є час для того, щоб це рішення було схвалено Європейською Радою та підтримано Європарламентом до парламентських виборів.

“Однак, якщо ми не зможемо досягнути рішення цього тижня, тоді довіра до всіх буде поставлена під сумнів. Ми не можемо дозволити собі цього”, - додав віце-прем’єр Чехії.

За його словами, частина країн-членів наполягає на тому, щоб частина грошей була виділена безпосередньо на розвиток газопроводу “Набукко”, якій має поєднати регіон Каспійського моря з Європою. Водночас, в останньому проекті пропозицій замість назви “Набукко” з’явилася назва “Південний коридор”, яка включає в себе також газопровід між Туреччиною, Грецією та Італією.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Єврокомісія запропонувала витратити 5 млрд. євро невитрачених в 2008 році бюджетних грошей на енергетичну інфраструктуру (3,75 млрд. євро) та розвиток сільського господарства (1,25 млрд. євро).

Єврокомісія, зокрема, пропонувала витратити 1,250 млрд. євро на підтримку проектів з уловлення та зберігання “парникових” газів, 1,750 млрд. євро – на будівництво газової та електричної інфраструктури для поєднання мереж країн-членів ЄС, 0,5 млрд. євро – на підтримку прибережних повітряних електростанцій.

Ці витрати мали стати частиною схваленого Європейською Радою (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у грудні 2008 року плану стимулювання розвитку економіки в 2009 році на 200 млрд. євро, або 1,5% ВВП.