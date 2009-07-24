Білорусь найбільше серед сусідів ЄС відповідає стандартам добробуту

Київ. 24 липня. УНІАН. Білорусь найбільше з інших країн-сусідів ЄС відповідає європейським критеріям добробуту й стабільності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це заявив глава Білоруської держави Олександр ЛУКАШЕНКО 23 липня на нараді з керівниками закордонних установ Білорусі.

«Якщо ЄС дійсно хоче створити на своїх кордонах зону добробуту й стабільності, то навряд чи якась країна з європейських сусідів відповідає цим критеріям більше, ніж Білорусь», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, рівень і якість життя в Білорусі випереджає «багатьох сусідів по регіону». «Кордони нашої країни не є предметом територіальних суперечок і домагань, у нас немає ні етнічних, ні конфесійних розбратів, ні соціальної напруженості в суспільстві, мінімальне соціальне розшарування за майновою ознакою. Все це - результат творчої політики й соціальної орієнтованості держави», - пояснив Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що Білорусь прагне до формування справжнього поясу добросусідства в найширшому його розумінні - в економіці, політиці, культурі, свободі спілкування й пересування людей. «При цьому не тільки для себе, але й для Росії, для ЄС. Поки важко сказати, яких форм набуде подібний пояс добросусідства. Можливо, він буде частиною спільного економічного простору, задуманого кілька років тому ЄС і Росією. Стати його невід`ємною частиною було б найважливішою складовою нашої стратегії», - заявив він.

«Важлива й потрібна не зовнішня «демократична» оболонка. І тим більше не привезена і не насаджена ззовні. Така поспішно прищеплена демократія нестійка. Ніхто не заперечує, що демократія - справа правильна. Її в нас і сьогодні на ділі не менше, ніж у будь-якого з сусідів, - тієї демократії, яка реально, повсякденно потрібна людині, її сім`ї. А не порожнього базікання за рахунок зарубіжних спонсорів», - вважає О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, у Євросоюзу й у США з`явилося розуміння можливості йти до однієї мети різними шляхами. «Принципово важливо, що Євросоюз, керуючись новими відносинами з Білоруссю, й адміністрація Сполучених Штатів не ставлять собі за мету усунення діючої влади в нашій країні», - підкреслив він.

О.ЛУКАШЕНКО особливо підкреслив, що Білорусь входить до Східного партнерства не прохачем, а рівноправним учасником. «Ступінь присутності Білорусі в даній програмі визначатиметься виключно виходячи з власних національних інтересів, у жодному випадку не з подяки, що нас туди покликали», - заявив Президент Білорусі.