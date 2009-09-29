Німецький фонд оголосив конкурс проектів на підтримку літніх людей в Україні

Київ. 29 вересня. УНІАН. 1 жовтня, у Міжнародний день людей похилого віку, в Україні буде оголошено про новий конкурс проектів на підтримку літніх людей, який фінансуватиме німецький фонд EVZ («Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє»).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління фонду EVZ доктор Мартін ЗАЛЬМ.

За його словами, проекти фінансуватимуться у рамках програми «Місце зустрічі – діалог», яка виконується в Україні, Росії та Білорусі. Метою програми є визнання громадського потенціалу жертв Другої світової війни, ознайомлення молоді з їхнім досвідом, формування поваги, розуміння до тих, хто вижив у “тоталітарному лихолітті”.

“Ми знаємо, що майже усі люди старшого покоління в Україні постраждали від Другої світової війни. Тому ми хочемо звернути увагу на соціальне становище цього покоління, сприяти підвищенню соціальної зацікавленості суспільства людьми похилого віку і зробити свій внесок у те, щоб наступні покоління почули історії їхнього життя », – заявив М.ЗАЛМ.

Він повідомив, що в останні кілька тижнів почали роботу 18 регіональних проектів гуманітарної програми «Місце зустрічі – діалог» на загальну суму 300 тис. євро, яку підтримує німецький фонд EVZ. З метою розширення програми в Україні фонд уже запланував виділення нової аналогічної суми.

Як зазначалось на прес-конференції, фонд EVZ також ставить за мету сприяння підвищенню соціального статусу осіб, які постраждали від нацизму (особи, вивезені на примусові роботи, в’язні гетто і концтаборів та інші), визнання їхньої ролі у суспільстві, вшанування досвіду.

У фонді заявляють, що сприятимуть позитивним змінам у ставленні суспільства до людей похилого віку і покращенню якості їхнього життя.

Голова правління ВБО «Турбота про літніх в Україні» Галина ПОЛЯКОВА, чия організація адмініструє проект в Україні, зауважила, що це єдина грантова програма у державі, яка опікується проблемами літніх людей, особливо тих, що постраждали від Другої світової війни і націонал-соціалізму. Науковий супровід забезпечує Гейдельберзький університет.

За даними Г.ПОЛЯКОВОЇ, на участь у попередньому конкурсі, оголошеному у грудні минулого року, подали заявки 125 недержавних об’єднань та організацій. Вони пропонували до реалізації проекти на загальну суму 1 млн. 964 тис. грн. Міжнародне журі, до складу якого увійшли 4 представника України і троє представників Німеччини, відібрало 18 найкращих заявок на загальний обсяг фінансування 300 тис. євро. Серед переможців - як потужні організації у великих містах, наприклад, Міжнародний реабілітаційний центр для жертв війни і тоталітарних режимів (Київ), так і невеликі, зокрема, у селі Макошине Менського району Чернігівської області.

Г.ПОЛЯКОВА висловила сподівання, що для участі у наступному конкурсі заявок буде подано не менше.

Довідка УНІАН. Фонд EVZ засновано у 2000 році. Він фінансово підтримав 361 проект на суму 13,2 млн. євро. До 2006 року фонд EVZ виплачував компенсації колишнім примусовим робітникам та іншим жертвам нацизму.

Крім цих індивідуальних виплат було також виділено кошти на гуманітарні програми. Так, у 2008 році фонд EVZ профінансував 57 гуманітарних проектів на загальну суму 2,9 млн. євро. З часу заснування фонду було фінансово підтримано 361 проект на суму 13,2 млн. євро.

У рамках програми «Місце зустрічі – діалог» фонд EVZ фінансує проекти на загальну суму 900 тис. євро на рік - по 300 тис. євро у Білорусі, Росії та Україні.