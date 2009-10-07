Чехія сподівається до кінця року ратифікувати Лісабосньку угоду

Брюссель. 7 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр Чехії Ян ФІШЕР переконаний, що до кінця року його країна завершить процес ратифікації Лісабонської угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відеомосту з Праги журналістам в Брюсселі.

“Я вірю, що до кінця року Чехія приєднається до Лісабонської угоди”, - сказав чеський прем’єр.

Він зазначив, що зараз Лісабонська угода перебуває на розгляді в Конституційному суді Чехії, і як тільки суд винесе своє рішення, Президент підпише закон про ратифікацію угоди.

У свою чергу присутній у залі Ради ЄС на прес-конференції Президент Європарламенту Їржи БУЗЕК повідомив журналістам, що планує наприкінці цього тижня відвідати Чехію, де також, сподівається зустрітися з Президентом Вацлавом КЛАУСОМ.

“Не для того, щоб тиснути на нього, а щоб пояснити йому нашу позицію, позицію європейських інституцій”, - сказав він.

В.КЛАУС відомий, як євроскептик, на вимогу якого Лісабонську угоду і було направлено на розгляд Конституційного суду Чехії.

Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ висловив сподівання, що вже до кінця місяця він матиме достатньо інформації для того, щоб розуміти, за яким принципом формуватися новий склад Єврокомісії – за діючою нині Ніццькою угодою чи вже за Лісабонською угодою.

“Я сподіваюсь, що до кінця місяця я буду мати необхідну ясність, щоб зайнятися формуванням нової Комісії”, - сказав він.

Водночас, прем’єр-міністр головуючої в ЄС Швеції Фредрік РЕЙНФЕЛЬДТ зазначив, що на сьогодні він не має достатньо впевненості щодо того, чи буде Лісабонська угода ратифікована до кінця року.

“Я поки не можу розпочати консультації (щодо формування нової Комісії – УНІАН), оскільки мені потрібно мати більше ясності”, - сказав він. Ї

Як повідомляв УНІАН, після ратифікації Лісабонської угоди на референдумі в Ірландії 2 жовтня, в Європі залишилися дві з 27 країн, в яких документ поки не був ратифікований: Польща і Чехія, при цьому єдиною перешкодою для Президента Польщі підписати ратифікацію документу до цього часу була не ратифікація угоди Ірландією.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2007 року лідери 27 країн - членів ЄС підписали у Лісабоні нову угоду ЄС, яке одержало назву Лісабонського договору.

Нову угоду прийнято замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень. Серед іншого угода передбачає запровадження посади президента та Верховного представника з питань зовнішньої політики (по суті міністра закордонних справ) ЄС.