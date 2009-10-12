Українці в Європі просять МЗС визначитись з діяльністю української школи

Брюссель. 12 жовтня. УНІАН. Європейський конгрес українців просить керівництво МЗС чітко визначити пріоритети діяльності Міжнародної української школи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у листі на ім’я першого заступника міністра закордонних справ України Володимира ХАНДОГІЯ від 9 жовтня, текст якого передано УНІАН.

У листі звертається у вага на те, що після численних звернень закордонних організацій українців до влади України, в 2006 році було оголошено про початок здійснення проекту Міжнародної української школи (МУШ), який, серед іншого, передбачав і надання дітям, що відвідують суботні українські школи, офіційного державного сертифікату про середню освіту.

У листі наголошується, що це, зі свого боку, призвело до переорієнтації частини російських та молдавських суботніх шкіл під програму МУШ, що у свою чергу призвело до деградації поняття української школи за кордоном і переведення всієї справи на виключно економічну основу. Представник Конгресу українців також звертають увагу на те, що керівники МУШ вимагають від вчителів суботніх шкіл не лише виконання навчальної програми та прийняття іспитів, але й величезну кількість документації, а також наполягають на запровадженні п’ятиденних шкіл за кордоном, що на переконання авторів листа, є невиправданим, непотрібним і в переважній більшості країн – незаконним.

“Події останнього 2008/2009 навчального року та конференція, проведена МУШ у Парижі, показали, що завдання українських громад за кордоном і діючих при них шкіл не співпадає із позицією керівництва МУШ, яке головним чином заклопотане фінансуванням їхньої діяльності”, - написано у листі.

“За таких умов і враховуючи складність, пов’язану зі становленням нового масштабного проекту, а також із вдячністю до тих людей, які докладають зусиль до його здійснення, вважаємо за вкрай необхідне переглянути діяльність МУШ, чітко окреслити її мету, рамки діяльності, можливості та зобов’язання, та утворити при МУШ постійно-діючу дорадчу комісію з числа визнаних українських організацій за кордоном в рамках освітянської секції Європейського конгресу українців”, - завершують свого листа його автори.