Українська електроенергія може втратити позиції на ринках Європи

Київ. 23 листопада. УНІАН. Українська електроенергія може втратити позиції в Європі через пониження ф`ючерсів на європейських ринках.

Про це УНІАН повідомив керівник департаменту зовнішніх комунікацій Korlea Invest Holding AG Андрій КОМЕНДО з посиланням на дані Європейської енергетичної біржі (ЕEX).

Так, річні ф`ючерси на електроенергію в Німеччині на 2010 рік у період з 23 жовтня по 23 листопада 2009 року подешевшали на 8,1% - до 45,35 євро за МВт/год., а ф`ючерси на перший квартал наступного року подешевшали в середньому на 14,8%, до 43,36 євро за 1 МВт/год.

Ціни на річні ф`ючерси в Чехії на 2010 рік впродовж останніх тридцяти днів скоротилися на 8% - до 42,8 євро за МВт/год., а квартальні ф`ючерси на перший квартал 2010 року – на 13,5%, до 40,65 євро за МВт/год.

А.КОМЕНДО зазначив, що електроенергія дешевшає, незважаючи на відносно стабільні ціни на нафту в Європі. Так ціна нафти марки Brent на лондонській біржі ICE, що виросла до кінця жовтня виросла до 79,8 дол.за барель, на початку листопада знизилася до 75,3 дол. за барель, а в другій декаді листопада знову зросла до 79,5 дол. за барель.

”Причина зниження цін на електроенергію в Європі полягає в коригуванні прогнозів щодо зростання споживання наступного року, зумовленої виходом європейської економіки з рецесії. Прогнози виявилися дуже оптимістичними”, - пояснив представник Korlea Invest Holding.

Він зазначив, що подальше зниження цін на електроенергію на європейських ринках може привести до втрати конкурентоспроможності української електроенергії, яка експортується з Бурштинського енергоострова.

«Аналогічна ситуація спостерігалася на початку 2009 року, коли електроенергія в Європі значно подешевшала через різке скорочення попиту», - відзначив А.КОМЕНДО.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики України наприкінці жовтня затвердила прогнозну оптову ринкову ціну на електроенергію на листопад у розмірі 425,56 грн. за МВт/год. (без ПДВ), що еквівалентно 35,9 євро за МВт/год. За такою ціною українські енергозабезпечуючі компанії, зокрема держпідприємство «Укрінтеренерго», можуть купувати електроенергію для подальшого експорту.

Довідка УНІАН. Компанії групи Korlea Invest є основними покупцями електроенергії, яку Україна експортує в напрямку Угорщини, Словаччини і Румунії.