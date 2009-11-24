Україна та ОЕСР починають проект розвитку секторальної конкуренції

Київ. 24 листопада. УНІАН. Україна і Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) приступають до реалізації спільного трирічного проекту загальною вартістю 2,5 млн. євро щодо посилення секторної конкурентності для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів повідомили віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, керівник представництва Шведського агентства міжнародного розвитку Мір’я ПЕТЕРСОН і керівник програми ОЕСР з конкурентності для Євразії Фаді ФАРРА.

«Мета цього проекту – здійснити реформи для сприяння і створення здорового, сприятливого і конкурентного середовища, як для внутрішнього, так і для зовнішнього іноземного інвестування», - сказав Г.НЕМИРЯ.

У свою чергу, Ф.ФАРРА додав, що перший Огляд секторної конкурентності для України буде підготовлений через рік, у грудні 2010 року. «У січні буде підготовлене опитування міжнародних компаній і найбільших підприємств, але суть не тільки в цих звітах, а в тому, щоб налагодити постійний діалог в умовах кризи, обмінюватися існуючим досвідом і поступово покращувати стандарти», - додав він.

«Ця ініціатива, яку ми розпочинаємо сьогодні, має потенційний зв`язок з програмою Східного партнерства. І ці два інструменти можуть бути корисними для України, і я теж сподіваюся, що Україна в майбутньому здобуде під час виконання цього проекту потужні зв`язки з країнами ОЕСР», - додала, в свою чергу, М.ПЕТЕРСОН.

Віце-прем`єр Г.НЕМИРЯ зазначив, що під час реалізації цього проекту будуть визначені пріоритетні сектори для залучення інвестицій. «Все, що стосується агропромислового комплексу, сфери енергетики та інфраструктури – ці сектори, очевидно, вже зараз, навіть при поверхневому огляді, є абсолютно пріоритетними. Повний список та ієрархія пріоритетів за окремими секторами будуть остаточно визначені після завершення першої фази цього проекту», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Довідка УНІАН. ОЕСР була створена в 1961 році на основі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США і Канади в рамках Плану Маршалла з реконструкції Європи після Другої світової війни.

На сьогодні ОЕСР об`єднує 30 країн, зокрема Німеччину, Швецію, Швейцарію, Японію, США, Польщу, Норвегію, Великобританію, Бельгію, Італію, Данію та ін.

Організацію економічного співробітництва і розвитку називають «Клубом багатих країн», які поділяють ідеї демократії і принципи ринкової економіки. Країни-члени цієї організації виробляють дві третини світового ВВП.

Україна і ОЕСР розпочали свою співпрацю в 1997 році.