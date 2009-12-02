Україна хоче підписати нову угоду з ЄС якнайшвидче

Київ. 2 грудня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ запевняє, що з боку Європейського Союзу є політична готовність укласти з Україною Угоду про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, якнайшвидше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, для цього Україна має виконати “домашнє завдання”, зокрема, ухвалити певні законопроекти і реформувати певні галузі економіки, що дозволить ефективно і якісно «запустити» зону вільної торгівлі. “Якщо ми цього не зробимо, то зона вільної торгівлі буде пуста. Наприклад, з Росією ми маємо зону вільної торгівлі. Як вона працює? Ніяк”, - додав К.ЄЛІСЄЄВ.

Щодо можливих термінів підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що було б наївним встановлювати якісь штучні часові рамки для укладення угоди. “Я як переговорник категорично проти встановлення будь-яких часових рамок, оскільки вони послаблюють позицію переговорної команди, тому що інша сторона, відчуваючи, що є вказівка підписати угоду до конкретної дати, займає більш жорстку позицію. Думаю, що нам уже треба відійти від стереотипів радянського мислення, коли партія сказала “надо” і ми тоді укладаємо”, - зазначив він.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, підхід української сторони на переговорах є абсолютно прагматичним: на першому місці має бути якість і змістовність угоди.

Водночас він визнав, що є конкретна вказівка, що Угода про асоціацію має бути укладена якнайшвидше, але без шкоди національним інтересам.

Як сказав К.ЄЛІСЄЄВ, Угода про асоціацію є єдиним цілісним документом, і її невід’ємною складовою є всебічна і поглиблена зона вільної торгівлі. “Ніяких окремих угод, як це мусувалося протягом року. Як голова делегації на переговорах заявляю, що є один єдиний документ”, - додав дипломат.

К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що цю угоду МЗС України розглядає “як стратегічний орієнтир системних і комплексних соціально-економічних реформ в нашій державі”. “Я розглядаю його, по суті, як квазіпрограму діяльності українського уряду. Якщо ми її укладемо і вона пройде процедуру підписання і ратифікації, по суті, це є дорожня карта нашої інтеграції. Давайте виконувати цю угоду і, повірте мені, членство у ЄС нікуди від нас не подінеться”, - сказав він.

За словами дипломата, Угода про асоціацію є “абсолютно інноваційним і амбіційним документом”, і ніколи у практиці ЄС не існувало такого типу “просунутої і глибокої угоди”.

К.ЄЛІСЄЄВ також зауважив, що після того як Угода про асоціацію буде укладена і почне діяти, наступним кроком стане укладення угоди про умови вступу до Євросоюзу.

Дипломат також констатував завершення на технічно-експертному рівні переговорів по всій угоді за винятком частини про зону вільної торгівлі. “По решті частин залишаються політичні питання, які вимагатимуть вирішення на високому політичному рівні”, - додав К.ЄЛІСЄЄВ.