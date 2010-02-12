Міністри Польщі та Білорусі поговорять про дотримання прв меншин

Варшава. 12 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ сьогодні відвідає з візитом Польщу, яка цього тижня відкликала свого посла із Білорусі через інцидент із польською меншиною в країні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі МЗС Польщі, С.МАРТИНОВ під час візиту планує провести зустріч із міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ та прочитати лекцію на тему польсько-білоруських відносин.

У польському МЗС зазначили, що головною темою переговорів міністрів стане дотримання прав польської національної меншини в Білорусі.

Глава польського уряду Дональд ТУСК заявив, що розмова про ситуацію з організаціями поляків у Білорусі „не буде приємною” для білоруського міністра.

Крім цього, міністри планують обговорити інші питання двосторонньої співпраці, зокрема, у сфері економіки, енергетики, сільського господарства.

Також С.МАРТИНОВ та Р.СІКОРСЬКИЙ мають намір підписати договір про малий прикордонний рух між державами.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Міністерство закордонних справ Польщі також звинуватило Білорусь у репресіях, а також відкликало для консультацій свого посла в Білорусі. Приводом для цього стали події у білоруському місті Івенець (Мінська область), де співробітники силових структур зайняли будівлю польської громади - Польський дім.

8 лютого у Польському домі, що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

На якій підставі діяли судові виконавці, невідомо. Представник СПБ, журналіст Анджей ПОЧОБУТ заявив, що ”ніякого рішення суду не було”.

Попередній конфлікт навколо Польського дому в Івенці стався наприкінці січня. Тоді альтернативний (лояльний властям) Союз поляків спробував провести там з`їзд, щоб змістити голову місцевого відділення невизнаного СПБ Терезу СОБОЛЬ. Десятки активістів непідконтрольного властям Союзу поляків, що прямували до Івенецю, були затримані.

Союз поляків Білорусі був розколений у 2005 році. Частина його, лояльна владі, є офіційно визнаною. Активісти невизнаного СПБ на чолі з Анжелікою БОРИС заявляють, що зазнають переслідувань з боку силових структур.