Кремль хоче, щоб НАТО врахувало інтереси Росії

Москва. 3 листопада. УНІАН. В Адміністрації Президента РФ сподіваються, що НАТО в новій Стратегічній концепції врахує інтереси Росії.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Росії в прес-службі Кремля, сьогодні відбудеться робоча зустріч Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.

Повідомляється, що головна тема переговорів – актуальні питання відносин із Альянсом напередодні майбутнього саміту країн НАТО та участі Президента РФ у саміті Ради Росія-НАТО.

У ході розмови Д.МЕДВЕДЄВ і А. Фог РАСМУССЕН обміняються думками з проблематики євроатлантичної безпеки, зокрема з урахуванням російської ініціативи щодо укладення Договору про європейську безпеку. Планується також обговорити питання двосторонньої взаємодії в контексті пропозицій генсека про створення загальноєвропейської системи ПРО.

Також особливу увагу на зустрічі буде приділено взаємодії на ”афганському треку”. Країни-члени НАТО відповідно до існуючих домовленостей із Росією здійснюють транзит вантажів нелітального характеру й військового майна через російську територію. Крім того, Росія активно виступає за нарощування спільних зусиль у боротьбі з незаконним оборотом афганських наркотиків, що представляє реальну загрозу міжнародній стабільності та безпеці. Буквально напередодні зустрічі було проведено операцію зі знищення нарколабораторій за участю компетентних відомств Росії, США й Афганістану. У російських вишах проходять підготовку антинаркотичні кадри й співробітники правоохоронних органів Афганістану.

На переговорах також буде розглянуто можливості розширення співпраці в реагуванні на реальні виклики безпеки із ряду практичних напрямків (обмін досвідом проведення військових реформ, миротворчість, боротьба з тероризмом, розповсюдженням зброї масового враження й піратством, ліквідація наслідків природних і техногенних катастроф тощо).

«Передбачається, що в Лісабоні глави держав-членів НАТО приймуть нову Стратегічну концепцію, яка визначить вектор подальшої еволюції Альянсу. Документ може мати суттєвий вплив і на весь спектр відносин НАТО з партнерами, включаючи Росію. Для нас тут важливими є такі моменти, як реалізація принципу неподільності безпеки, визнання Альянсом партнерського характеру відносин із Росією, підтвердження готовності НАТО суворо дотримуватися положення міжнародного права, включаючи Статут ООН, що регулюють застосування сили в міжнародних відносинах, урахування російської стурбованості у сфері безпеки, відмова від інерційно-автоматичного підходу до розширення», - йдеться в повідомленні.