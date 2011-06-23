90% українців, що перетинають польско-український кордон, їдуть за покупками

Варшава. 23 червня. УНІАН. Близько 90% громадян України, які перетинали польсько-український кордон у першому кварталі поточного року, задекларували метою поїздки до Польщі покупки.

Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні польського держкомстату GUS.

Серед громадян Білорусі, яка також має кордон з Польщею, цей показник становив від 70 до 80 відсотків, залежно від пункту пропуску.

Громадяни Росії (головним чином, жителі Калінінградської області) декларували метою поїздки до Польщі покупки лише у 40% випадків.

3% українців їхали до Польщі на роботу, 2,5% -транзитом, менш як 2% - відвідати родичів і близько 0,5 відсотків - у туристичних цілях.

Білоруси декларували метою візиту транзит у більш як 9% випадків, поїздку до родичів - близько 8%, роботу - близько 3% і туризм - 1,5 відсотка випадків.

По близько 16% росіян приїжджало до Польщі на роботу, в туристичних цілях і транзитом, а 6 відсотків - відвідати родичів.

Згідно з польськими даними, 65% громадян України у січні-березні перетинало польсько-український кордон кілька разів на тиждень, 23% - кілька разів на місяць, близько 9% - щодня і менш як 5% - кілька разів або рідше на рік.

Білоруси найчастіше (понад 50%) їздили до Польщі кілька разів на тиждень.

Щоденно це робили близько 10% опитаних білоруських громадян.

По близько 35% росіян задекларували поїздки на польську територію кілька разів на тиждень або місяць. Щодня до Польщі їздили менш як 3 відсотки громадян РФ.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками GUS, громадяни України за перші три місяці поточного року купили польських товарів на 180 млн. доларів, що склало більше половини всіх коштів, витрачених громадянами країн, що граничать на Сході з Польщею.