Депутат Бундестагу пропонує провести в Україні Європейський правовий конгрес

Київ. 14 лютого. УНІАН. Німеччина пропонує провести в Україні наступний Європейський правовий конгрес, який має відбутися у 2013 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це заявив член Німецького Бундестагу, голова Комітету з питань правової політики Зігфрід КАУПЕР у ході зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, що відбулася сьогодні в українському Мін‘юсті.

Зокрема, за словами німецького парламентарія, Німеччина, як країна, яка приймає у себе Європейський правовий конгрес у 2012 році, виступає за проведення наступного конгресу в Україні.

На думку З.КАУПЕРА, цей захід, який не має політичної складової, дозволить обговорити на професійному рівні, а також узгодити правові позиції України та країн Євросоюзу з метою спільного реагування на загрози та виклики, які виникають у сучасному європейському просторі.

У цьому контексті представник німецького Бундестагу прокоментував процес, що триває в Україні з ухвалення нового Кримінально-процесуального кодексу.

З.КАУПЕР наголосив, що текст нового кодексу, який вже ухвалений у першому читанні українським парламентом, слід оцінювати як «дуже позитивний крок». За словами німецького парламентаря, проект у нинішній редакції є «дуже хорошою основою для дискусії перед другим читанням».

При цьому, представник німецького Бундестагу заявив про готовність Німеччини вести правовий діалог з Україною щодо зближення українського законодавства та країн Євросоюзу як в питаннях удосконалення кримінального процесу, так і в інших правових сферах.

«Я впевнений, що ви знаходитеся на правильному шляху» - зазначив німецький парламентарій.

У цьому контексті в ході зустріч було наголошено, що Німеччина залишається одним із головних стратегічних партнерів України. Зокрема, за словами Міністра юстиції України О.ЛАВРИНОВИЧА, за всі роки незалежності України саме з Німеччиною склалися найбільш тісні та плідні контакти у сфері правового співробітництва.

За словами українського міністра, наша країна вітатиме ініціативу з проведення у 2013 році в Україні Європейського правового конгресу.