ЄС: ситуація з Тимошенко матиме суттєвий вплив на майбутнє угоди про асоціацію

Брюссель. 25 квітня. УНІАН. В Європейському Союзі кажуть, що ситуація з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко матиме суттєвий вплив на майбутнє угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявили дипломати країн-членів ЄС.

“Найбільший вплив ця ситуація матиме на майбутнє угоди про асоціацію, яка, як ви знаєте, вже парафована, але поки не підписана. Дата підписання поки не встановлена, а ця ситуація може ще далі відкласти підписання та ратифікацію угоди”, - заявив дипломат однієї з західноєвропейських країн на умовах анонімності.

Його підтримав і колега з однієї з “нових” країн-членів ЄС, зазначивши, що останній розвиток подій в Україні не дає підстав сподіватися на швидке підписання угоди.

“Питання умов для підписання угоди мало б бути обговорено на наступному засіданні міністрів закордонних справ у травні, коли також має відбутися зустріч з прем’єр-міністром України. Однак останній розвиток подій в Україні ставить під сумнів можливість швидкого підписання угоди”, - сказав співрозмовник агентства.

Обидва дипломати також зазначили, що питання можливих санкцій проти України поки не обговорюється.

“Наразі, на скільки мені відомо, (Верховний представник з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС – УНІАН) Кетрін Ештон направила листа до української влади з проханням роз’яснень щодо того, що сталося з Ю.Тимошенко. Ми хочемо побачити, як вони пояснять це. Щодо санкцій, то це питання поки не обговорюється”, - сказав дипломат з однієї із західноєвропейських країн.

“На сьогодні, на скільки нам відомо, немає офіційної дискусії щодо можливих санкцій”, - зазначив його колега з однієї з “нових” країн-членів ЄС.

При цьому, східноєвропейський дипломат додав, що багато залежатиме від позиції Ради Європи.

“Як вам відомо, у січні була схвалена резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи, якщо вона не буде виконуватися, і Рада Європи чітко скаже про це, це може стати серйозним сигналом і для ЄС для розмов про санкції проти Києва. Наскільки ми бачимо, на жаль, ця резолюція поки не виконується Україною”, - сказав він.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи означає це, що принаймні до червня, коли Парламентська Асамблея Ради Європи планує знову розглянути ситуацію в Україні, не варто очікувати на будь-які санкції х боку ЄС, дипломат зазначив: “Я б не був би таким сміливим, щоб стверджувати це. І хоча, це трохи з області спекуляцій, однак, якщо ситуація змінюватиметься на гірше, то реакцію ЄС можна очікувати і швидше”.