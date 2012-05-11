Депутат Європарламенту Ковачев сподівається, що Київ правильно розуміє сигнали з ЄС

Брюссель. 11 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту Андрей Ковачев (група народних партій, Болгарія) сподівається, що українська влада правильно зрозуміє, чому європейські лідери не поїхали в Ялту, де мав відбутися саміт країн Центрально-Європейської ініціативи 11-12 травня.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я думаю це (відмова від участі в саміту – УНІАН) – найсильніший спосіб продемонструвати, що європейські лідери очікують змін на краще в Україні. Я можу лише сподіватися, що це послання буде правильно зрозуміле, і Україна не ризикуватиме подальшою ізоляцією та ускладненням відносин з ЄС та країнами-членами”, - сказав депутат.

Він зазначив, що, на його переконання, місце України – в Європі демократії, безпеки та процвітання. У зв’язку з цим, депутат висловив думку, що угода про асоціацію між Україною та ЄС разом з угодою про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі є шляхом для побудови нових мостів між Україною та ЄС і покращення контактів між людьми.

“Юридичне зближення та економічна модернізація дуже важливі для українського суспільства. Разом з тим, політична асоціація неможлива без того, щоб розділяти одні і ті ж цінності та забезпечувати, щоб ніяких компромісів не було за рахунок демократії та прав людини”, - сказав А.Ковачев.

Депутат зазначив, що погане поводження з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко викликало багато сумнівів у європейських політиків.

“Протягом останніх 6 місяців спостерігалося зростаюче відчуття багатьох європейських лідерів та їхніх політичних команд не відвідувати ніяких церемоній з європейською владою. І насправді, кілька європейських високопосадовців відмовилися взяти участь у Ялтинському саміті після новин про погане поводження з Ю.Тимошенко та ситуації інших політичних лідерів”, - сказав він.

Депутат зазначив, що лідери Центрально-Європейських країн дуже чутливі до питань демократії та прав людини, оскільки їхні країни здійснили болючий перехід від тоталітарних систем за останні роки.

“Їм не хочеться йти на компроміси з цими цінностями. І саме тому вони вирішили не брати участі у Ялтинському саміті, і продемонструвати в такий спосіб свою позицію”, - підкреслив А.Ковачев.

Депутат зазначив, що судовий процес проти колишнього прем’єр-міністра України розглядається європейськими політиками, як політично вмотивований та базований на сталінських законах.

“Ми очікували від української влади позитивного сигналу, що вони хочуть зміни застарілу практику тоталітарних правил та вибіркового використання законів з метою слідування шляху верховенства права, політичного плюралізму та прав людини. Всі політичні родини в ЄС мають дотримуватися цих універсальних цінностей і здійснювати, як політичних, так і дипломатичних заходів для забезпечення того, щоб вони превалювали в країнах-східних партнерах над ретроградними шляхами управління”, - сказав А.Ковачев.

Він також привітав повідомлення про припинення Ю.Тимошенко голодування та кроки із надання їй належного медичного лікування.

Депутат також зазначив, що міжнародна спільнота уважно стежить за розвитком подій в Україні і сподівається, що парламентські вибори, заплановані на жовтень цього року, та передвиборча кампанія будуть чесними і відповідатимуть міжнародним стандартам.

“Я переконаний, що ніхто не хоче охолодження відносин між ЄС та Україною чи міжнародної ізоляції ні країни, ні тим більше громадян, для яких європейська перспектива, спрощення подорожей, спільне процвітання та солідарність так багато означають”, - наголосив депутат.

Він також підкреслив, що зараз майбутнє відносин України з ЄС повністю залежить від подальших дій української влади. В цьому контексті він висловив думку, що Києву варто було б серйозно поставитися до резолюцій Європарламенту, схвалених у жовтні та листопаді 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Міністерство закордонних справ України повідомило про перенесення саміту Центрально-Європейської Ініціативи на невизначений термін після того, як Президенти 13-ти з 20-ти країн відмовилися приїхати в Україну. Частина з них мотивувала своє рішення відсутністю часу, а частина – проблемами навколо колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Крім того, на початку квітня Німеччина виступила ініціатором політичного бойкоту української частини Євро-2012. На сьогодні керівництво Бельгії, Нідерландів, Австрії, а також Євросоюзу заявили, що не відвідуватимуть Україну під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.