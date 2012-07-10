В Європарламенті пропонують застосовувати до України дворівневий підхід у питанні віз

11:47, 10 липня 2012
Новини ЄС
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Через порушення прав людини....

Брюссель. 10 липня. УНІАН. Віце-президент Європейської народної партії, депутат Європарламенту Яцек Сарюш-Вольські вважає, що ЄС в питанні візової лібералізації з Україною має застосовувати дворівневий підхід, як і до низки інших країн-сусідів ЄС, де спостерігається порушення прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив ввечері 9 липня на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Враховуючи порушення демократичних правил та прав людини, українська держава не заслуговує на візову лібералізацію, однак український народ – заслуговує”, - сказав депутат.

“Ми маємо застосовувати до України такий самий дворівневий підхід, як ми робимо щодо інших сусідів ЄС, чия влада порушує права людини. Це означає бути суворим і вимогливим до влади і залишатися відкритим та дружнім до громадськості”, - додав Я.Сарюш-Вольські.

Розмірковуючи на тему, чи зможе українська влада використати пропозицію про подальше спрощення візового режиму під час виборчої кампанії, депутат висловив думку, що скоріш за все, це так і станеться.

“Однак наступні вибори, скоріш за все, все одно не будуть чесними. Ми не можемо називати чесними та вільними вибори, коли опозиційні лідери сидять в ув’язненні. До того часу, поки Юлія Тимошенко залишається у в’язниці, ніхто не може говорити про повагу демократичних стандартів чи заявляти про вільні і чесні вибори”, - зазначив депутат.

Він ще раз наголосив на необхідності тримати відкритими двері для українського суспільства і нагадав, що Європарламент в своїх резолюціях неодноразово наголошував, що лібералізація візового режиму з країнами “Східного партнерства” не повинна відбуватися після відповідної лібералізації для Росії.

Я.Сарюш-Вольські також підкреслив, що ситуації в Україні поки залишається кращою, ніж в Росії, чи в Білорусі.

“В Україні опозиція притиснута, але все ще може брати участь у виборах. Цього немає ні в Білорусі, ні в Росії. Шлях демократії в Україні – це тривалий марш. І в інтересах ЄС допомогти у побудові відкритого та демократичного українського суспільства. Саме тому, нам варто рухатися вперед у лібералізації візового режиму, наполягаючи, що ми робимо це для українців, а не для влади”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія, незважаючи на наявність спочатку заперечень у віце-президента Єврокомісії, відповідальної за питання юстиції та громадянства, Вівіан Редінг, схвалила пропозицію Раді ЄС підписати зміни до угоди про спрощення візового режиму з Україною.

Новий документ розширяє перелік категорій громадян України, які зможуть отримати візи до ЄС на пільгових умовах, або на більш тривалий час.

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