ЄС цікавиться українською яловичиною – наступного року надішле місію для перевірки якості

Європейський Союз зацікавлений в імпорті української яловичини і має намір наступного року перевірити вітчизняну систему державного контролю в частині безпечності виробництва цієї продукції, повідомив журналістам голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа.

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«Попередньо є домовленість, що в 2018 році ЄС надішле до України місію (з оцінки вітчизняної системи державного контролю харчових продуктів - УНІАН) у частині виробництва яловичини ... Зацікавленість є», - сказав він.

За словами Лапи, 3-4 українські виробники яловичини зможуть постачати свою продукцію на ринок Європейського Союзу.

Голова відомства нагадав, що наприкінці травня Україна і Китай узгодили протокол ветеринарних вимог на експорт вітчизняної замороженої яловичини до КНР, внаслідок чого українські сільгоспвиробники отримали дозвіл на поставки цієї продукції на ринок Китаю.

Як додала прес-служба відомства, Держпродспоживслужба веде переговори з 22 країнами щодо можливості поставок вітчизняної продукції тваринного походження на їх ринки. Так, українська сторона обговорює з ЄС можливість експорту червоного м'яса, а також розширення списку експортерів продуктів харчування і кормів із України. Китай зацікавлений в імпорті вітчизняного м'яса птиці, молочних і яєчних продуктів, риби. Крім того, Україна веде переговори про можливі поставки вітчизняного м'яса птиці до Канади, США, Японії, Сінгапуру, Гонконгу, Південно-Африканської Республіки, Мексики, Іраку, Малайзії, Південної Кореї, Анголи, Албанії та Гани.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно були зернові культури, олія та насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту, 7 млрд дол.), Євросоюзу (27,5%, 4,2 млрд дол.), Африки (15,7%, 2,4 млрд дол.), СНД (7,7%, 1,2 млрд дол.), а також США (0,9%, 45 млн дол.).