Користувачі сервісу найсильніше хочуть оцінити екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера"

Якщо гра займає перше місце в списку найбільш очікуваних релізів в Steam, то вона приречена на успіх. Підтвердженням цьому служить Stray, яка вибилася в лідери за два тижні до запуску. А після виходу в цій невеликій пригоді від студії BlueTwelve було зафіксовано максимальний онлайн в розмірі 62 963 користувача Steam. Нещодавно перелік найбільш очікуваних ігор в магазині оновився, і в ньому змінився лідер.

На першу позицію вибилася екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" Hogwarts Legacy. Проект вийде вже найближчої зими, тому ажіотаж навколо нього зростає. Другу позицію, на жаль, займає російська гра The Day Before. Це шутер з елементами виживання, який багато в чому копіює The Last of Us і The Division. Важливо відзначити, що кожен, хто купить гру від розробників з РФ, профінансує агресора. Тому що студія Fntasctic і видавництво Mytona платять кошти в російський бюджет.

Третя сходинка дісталася екшен-RPG Starfield. У першу десятку також входять Hollow Knight: Silksong, Warhammer 40,000: Darktide відразу в двох виданнях, Frostpunk 2 і українська S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Остання займає дев'яту позицію, а ближче до релізу в 2023 році, напевно, зможе увірватися як мінімум в першу трійку. Хоча тут багато що залежить від рекламної кампанії і геймплейних демонстрацій.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і ПК. Пізніше гра загляне на Nintendo Switch.

