Інсайдер повідомив, що студія Quantic Dream вже півтора року працює над цим проектом, проте студія офіційно не підтвердила його слова.

Студія Quantic Dream, яка створила інтерактивний трилер Detroit: Become Human, на цей час працює над неанонсованою грою за мотивами космічної саги "Зоряні війни".

Про це на порталі DualShockers заявив блогер Том Хендерсон, який ще до офіційного анонсу злив в мережу скріншоти Battlefield 2042.

За словами інсайдера, після закінчення контракту Quantic Dream з Sony в 2018 році, французька студія на чолі з Девідом Кейджем почала пошук нових партнерів, одним з яких могла стати Disney.

Хендерсон зазначає, що Quantic Dream вже півтора року займається препродакшеном гри за мотивами "Зоряних війн", а повноцінну розробку студія почала декілька місяців тому.

Після того як цю новину на своїй сторінці в Твіттері повідомило видання TheGamePost, користувачі помітили, що пост "лайкнув" офіційний аккаунт Quantic Dream. Втім, пізніше лайк розробники прибрали.

Офіційно студія наразі не підтвердила інформацію про створення гри за мотивами "Зоряних війн".

Detroit: Become Human – д етальніше про гру

Detroit: Become Human – це пригодницька гра з елементами інтерактивного кіно. Сюжет розгортається у 2038 році в Детройті. У світі набирає обертів виробництво андроїдів — роботів, зовні практично не відмітних від людей, які повинні беззаперечно підкорятися своїм господарям. Але в результаті програмного збою деякі з андроїдів стають "девіантами", тобто наділеними власною волею. Такі андроїди починають замислюватися про своє місце у світі людей і представляють велику небезпеку для звичного укладу життя.

Гравцеві належить по черзі керувати трьома героями-андроїдами, кожному з яких присвячена власна сюжетна лінія: служницею Керою, що захищає маленьку дівчинку, поліцейським Коннором, який вистежує несправних андроїдів, а також бунтівником Маркусом, що намагається звільнити роботів з рабства. Нелінійний сюжет гри містить безліч виборів і розвилок. А рішення, які гравець прийме в ході сюжету, відіб'ються на подальшій історії.

Автор: Сергій Коршунов