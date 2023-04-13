Екшен-RPG буде щоквартально отримувати сюжетний контент.

Blizzard Entertainment продовжує розповідати про Diablo IV. Нещодавно студія випустила свіжий трейлер гри, присвячений розбійниці, і розкрила плани щодо підтримки екшен-RPG після релізу.

У ролику спочатку демонструється героїня в кінематографічному форматі. А потім йде нарізка з кадрами ігрового процесу за участю персонажа. У розбійниці є дві зброї — лук і кинджал. З ними пов'язані всі навички, доступні героїні. Вона може атакувати градом стріл по великій області, здійснювати посилені залпи, кидати поспіль безліч клинків тощо. Окремі здібності персонажа дозволяють засліпити ворогів або телепортуватися до супротивника і здійснити швидку страту.

Що стосується підтримки Diablo IV, то про неї детально розповів помічник директора гри Джо Піпіора в інтерв'ю Game Informer. За його словами, екшен-RPG буде отримувати великі щоквартальні оновлення. У них додадуть сюжетні лінійки, геймплейні механіки і свіжі функції.

А якщо користувачі придбають бойовий пропуск, то на його закриття піде 80 годин. Користувачі зможуть розбити цей час на 90 днів. Однак інформація про додавання сюжетного контенту не порадувала аудиторію. Фанати вважають, що Diablo IV випустять з недоробленою історією.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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