Альтернативний варіант камери не завадив би грі.

The Last of Us Part I вийшла на персональних комп'ютерах і почала отримувати модифікації. Наприклад, автор YouTube-каналу Voyagers Revenge додав в гру вид від першої особи.

Блогер опублікував ролик з видовищною нерезкою різноманітних епізодів, в яких всі події демонструються з очей головного героя Джоела. Кадри переважно присвячені винищенню супротивників — як заражених, так і людей. Voyagers Revenge застосовував на відео всіляку зброю — автоматичну гвинтівку, дробовик, лук з вибуховими стрілами, револьвер і вогнемет. Блогер при зміні камери адаптував анімації персонажа, щоб була видна віддача при стрільбі.

Варто також відзначити, що ролик виконано в кінематографічному форматі. Автор прибрав всі елементи інтерфейсу і навіть перехрестя прицілу для більшої видовищності. В результаті Voyagers Revenge вдалося ефектно подати The Last оf Us Part I з видом від першої особи.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Гру повністю переробили з урахуванням сучасних технологій і можливостей PS5. У проекті реалізували анімації, фізику, штучний інтелект і опції доступності на рівні другої частини.

Оновлена TLoU підтримує особливості DualSense і тривимірне звучання.

Основний геймплей і сюжет залишилися без змін, проте з грою буде поставлятися покращене доповнення Left Behind. А ось мультиплеєр з проекту вирізали.

The Last оf Us Part I вийшла 2 вересня 2022 року на PlayStation 5, а 28 березня добралася до ПК. Гра отримала від критиків 89 балів, а ось користувачі поставили тільки 5,5.

