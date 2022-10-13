У грі буде вид, немов з нагрудної камери.

Доблесні українські захисники зняли безліч відео запеклих боїв з окупантами. У більшості випадків вони вішали камеру або на груди, або на голову. Завдяки цьому вдавалося побачити всі подробиці битв. Розробник одинак з Франції Олександр Спіндлер працює над шутером в такому форматі. Всі події в грі будуть демонструватися, немов з нагрудної камери. А ще однією особливістю проекту стане реалізм.

Нещодавно Спіндлер опублікував на особистому акаунті в Twitter невеликий геймплейний ролик ранньої версії свого шутера. На відео демонструється, як головний герой бере участь в перестрілках з противниками в напівзруйнованих і покинутих будівлях. Оточення в грі відчувається неймовірно реалістичним завдяки текстурам, освітленню і приглушеній стилістиці. А відсутність інтерфейсу ще сильніше робить шутер схожим на справжні бої.

Для усунення супротивників протагоніст використовував тільки пістолет. Стрілянина в грі потребує доопрацювання. Анімації занадто смикані, а віддача явно завищена. Та й виявляти ворогів посеред реалістичного оточення важко. У ролику місцезнаходження супротивників вдавалося визначити тільки за дульними спалахами при веденні стрільби.

Відео дня

Як саме буде називатися шутер, і коли він вийде, поки незрозуміло. Спіндлер розробляє його своїми силами, тому процес може затягнутися.

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