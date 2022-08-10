Розробники весь цей час мовчали, що в проекті можна влаштувати змагання з другом.

Super Punch-Out!! — це боксерський симулятор для консолі Super NES від студії Nintendo R&D3. Гра вийшла в далекому 1994 році в США, а пізніше дісталася до Європи і Японії. І весь цей час користувачі не підозрювали, що в проекті заховано секретні геймплейні можливості. Мова про режим на двох гравців і вибір будь-якого з суперників при проведенні окремого матчу.

Група Unlisted Cheats провела розслідування і дізналася про заховані чити в Super Punch-Out!!. Перший відкривав доступ до битви проти іншого користувача. Для його активації потрібно підключити другий геймпад до SNES, перейти в режим вільного матчу і в меню вибору персонажа затиснути клавіші B+Y. Потім на першому контролері потрібно використати кнопку A або Start. Якщо послідовність була правильною, інший гравець міг контролювати бійців зі списку суперників і навіть виконувати їх спецприйоми.

Другий захований в Super Punch-Out!! чит дозволяв провести окремий бій проти будь-якого супротивника з повного списку. Для цього потрібно було на екрані заставки утримувати Y+R, а потім натиснути A або Start. Всі комбінації працюють і на Nintendo Switch, де боксерський симулятор доступний з 2020 року.

Які секрети були знайдені в інших іграх

У Cyberpunk 2077 знайшли спосіб, як занурити цілий квартал Найт-Сіті в темряву.

На просторах The Elder Scrolls V: Skyrim виявили корову, яка перетворюється на камінь після удару.

А в World of Warcraft гравці винайшли можливість виживати за межами карти довгий час.

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