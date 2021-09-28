Щоправда, отримати компенсацію зможуть лише ті розробники, які прийшли в компанію не пізніше 1 вересня 2016 року.

Видавець Activision Blizzard досяг угоди з комісією США з рівних можливостей працевлаштування (EEOC). В межах домовленостей компанія виплатить загалом $18 мільйонів своїм співробітникам, які постраждали від сексуальних домагань на робочому місці.

Отримати компенсацію із загального фонду зможуть лише ті співробітники, які прийшли у Blizzard не пізніше 1 вересня 2016 року, повідомили творці Diablo, Warcraft та інших ігор на сайті видавництва.

"У нашій компанії немає місця дискримінації та переслідуванням. І я вдячний всім співробітникам, які сміливо поділилися своїм досвідом", – заявив виконавчий директор Activision Blizzard Боббі Котик.

І хоч з EEOC компанія досягла домовленості, але на неї чекає ще один розгляд за аналогічним позовом від влади Каліфорнії.

Про скандал у Blizzard

22 липня 2021 року Каліфорнійський департамент справедливого працевлаштування та розміщення (DFEH) подав позов проти компанії Activision Blizzard. Згідно з розслідуванням DFEH жінки в компанії піддаються постійним сексуальним домаганням і дискримінації на роботі. Згадується навіть випадок, коли одна співробітниця компанії наклала на себе руки під час відрядження зі своїм начальником. Передбачається, що раніше вона піддалася знущанням, коли в офісі поширювали її особисті фото.

Керівництво Blizzard заявило, що описане в позові не відображає поточної ситуації в компанії. Однак ця відповідь не влаштувала співробітників Blizzard.

28 липня працівники Blizzard вийшли на страйк біля штаб-квартири компанії в Ірвайні (Каліфорнія).

Понад 2600 співробітників Blizzard підписали звернення до керівництва з вимогами змінити процеси найму і просування робітників по службі, скасувати примусові арбітражні застереження в контрактах, публікувати дані про зарплатню і просування по службі всіх співробітників Blizzard та найняти сторонню організацію для аудиту виконавчого персоналу.

Після страйку президент Blizzard Джей Аллен Брек пішов з посади, а його місце зайняли Джен Оніл та Майк Ібарра.

В серпні на тлі триваючого скандалу Blizzard заявила, що змінить ім'я персонажа Маккрі в шутері Overwatch. Причиною став той факт, що герой був названий на честь Джессі Маккрі – одного з розробників, який покинув студію після звинувачень в дискримінації та сексуальних домаганнях.

Автор: Сергій Коршунов