Видавець Activision Blizzard досяг угоди з комісією США з рівних можливостей працевлаштування (EEOC). В межах домовленостей компанія виплатить загалом $18 мільйонів своїм співробітникам, які постраждали від сексуальних домагань на робочому місці.
Отримати компенсацію із загального фонду зможуть лише ті співробітники, які прийшли у Blizzard не пізніше 1 вересня 2016 року, повідомили творці Diablo, Warcraft та інших ігор на сайті видавництва.
"У нашій компанії немає місця дискримінації та переслідуванням. І я вдячний всім співробітникам, які сміливо поділилися своїм досвідом", – заявив виконавчий директор Activision Blizzard Боббі Котик.
І хоч з EEOC компанія досягла домовленості, але на неї чекає ще один розгляд за аналогічним позовом від влади Каліфорнії.
Про скандал у Blizzard
- 22 липня 2021 року Каліфорнійський департамент справедливого працевлаштування та розміщення (DFEH) подав позов проти компанії Activision Blizzard. Згідно з розслідуванням DFEH жінки в компанії піддаються постійним сексуальним домаганням і дискримінації на роботі. Згадується навіть випадок, коли одна співробітниця компанії наклала на себе руки під час відрядження зі своїм начальником. Передбачається, що раніше вона піддалася знущанням, коли в офісі поширювали її особисті фото.
- Керівництво Blizzard заявило, що описане в позові не відображає поточної ситуації в компанії. Однак ця відповідь не влаштувала співробітників Blizzard.
- 28 липня працівники Blizzard вийшли на страйк біля штаб-квартири компанії в Ірвайні (Каліфорнія).
- Понад 2600 співробітників Blizzard підписали звернення до керівництва з вимогами змінити процеси найму і просування робітників по службі, скасувати примусові арбітражні застереження в контрактах, публікувати дані про зарплатню і просування по службі всіх співробітників Blizzard та найняти сторонню організацію для аудиту виконавчого персоналу.
- Після страйку президент Blizzard Джей Аллен Брек пішов з посади, а його місце зайняли Джен Оніл та Майк Ібарра.
- В серпні на тлі триваючого скандалу Blizzard заявила, що змінить ім'я персонажа Маккрі в шутері Overwatch. Причиною став той факт, що герой був названий на честь Джессі Маккрі – одного з розробників, який покинув студію після звинувачень в дискримінації та сексуальних домаганнях.