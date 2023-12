Ранні чутки припускали, що Nintendo Switch 2 вийде лише восени 2024 року.

Про майбутню консоль Nintendo, яку всі називають Switch 2, ходить багато чуток, але поки ніяких офіційних новин. Портал Wccftech розкрив нові цікаві подробиці про гібридну ігрову консоль наступного покоління.

Якщо інформація вірна, довгоочікувана консоль вийде раніше, ніж очікувалося – а саме на початку 2024 року. Точну дату, втім, не називають. Ранні чутки припускали, що Nintendo Switch 2 вийде лише восени 2024 року.

Крім того, є інформація, що на старті продажів будуть доступні дві версії: звичайна з РК-панеллю і дорожча з яскравою OLED-панеллю. Стверджується, що OLED-екрани поставить південнокорейський техногігант Samsung, а точніше його підрозділ Samsung Display.

Відео дня

Nintendo поки що офіційно не розкрила існування Nintendo Switch 2. Але прототип консолі таємно показали у серпні на Gamescom. Стверджується, що друге покоління Switch зможе похвалитися графікою рівня PlayStation 5 і Xbox Series. Також новий "світч" матиме зворотну сумісність з поточними іграми.

Додамо, що з виходу оригінальної Switch пройшло вже сім років. З часом з'явилися Switch Lite – дешевша альтернатива консолі. Вона менше і простіше в деяких деталях, ніж основна модель. А в 2021 році вийшла модель з OLED-екраном і збільшеним об'ємом пам'яті.

Цього року Nintendo Switch отримав три потужні ексклюзиви: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder і ремастер Metroid Prime. Всі три гри отримали оцінки вище 90% і напевно зберуть купу GOTY-номінацій в кінці року.

Раніше журналісти склали топ найкращих ігор 2023 року – це гарний час переглянути свій ігровий каталог. У топ потрапила Zelda з Mario, ремейк Resident Evil 4, Alan Wake 2 та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: