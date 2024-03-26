Акція стартує 28 березня і триватиме до 1 квітня.

Студія CD Projekt RED оголосила, що відкриє безкоштовний доступ до рольового бойовика Cyberpunk 2077. Акція триватиме з 28 березня (18:00 за Києвом) до 1 квітня (10:00 за Києвом).

Для цього навіть не знадобиться жодних підписок. Усе, що потрібно – це консоль PlayStation 5 або Xbox Series S|X. Гравці зможуть досліджувати світ "Кіберпанку" протягом п'яти годин, після чого для продовження доведеться купувати повну версію.

"Безкоштовні вихідні" поширюється тільки на консолі: у CD Projekt RED кажуть, що аналогічного тріалу немає на ПК з технічних причин.

Ймовірно, у такий спосіб поляки хочуть підвищити інтерес до свого проєкту, реліз якого у 2020 році обернувся для них репутаційною катастрофою. Геймплей супроводжувався незліченними багами, глітчами і вильотами, а на консолях минулого покоління, PS4 і Xbox One, з огляду на свою технологічність, гра й зовсім була непрацюючою.

Наразі, з урахуванням усіх випущених оновлень, Cyberpunk 2077 працює дуже добре. У грудні 2023 року для гри вийшов останній великий патч, у якому додали повноцінне метро, також було покращено графік, а бої з босами доопрацювали, зробивши їх набагато сильнішими.

Наразі студія працює над сиквелом Cyberpunk 2077 – працюючи над новим кіберпанковим екшеном, розробники прагнуть провести франшизу через еволюцію, аналогічну The Witcher.

Однак геймерам доведеться набратися терпіння, оскільки до виходу умовного Cyberpunk 2 ще далеко. Зараз всі сили CDPR спрямовані на нового "Відьмака", який вийде приблизно 2026 року. Проєкт стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент для сиквелів. Дві інші частини мають вийти протягом шести років після дебютної.

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