Хоч The Callisto Protocol і отримала змішані відгуки, але візуально хорор і сьогодні має вражаючий вигляд.

Четвер на календарі, а отже в Epic Games Store оновилася добірка безкоштовних ігор. Сьогодні та протягом усього тижня геймери можуть забрати хоррор The Callisto Protocol і геройський шутер Gigantic: Rampage Edition.

Реліз The Callisto Protocol відбувся у грудні 2022 року. Проєкт, який позиціонувався як духовний спадкоємець Dead Space, отримав змішаний прийом. Хтось визнав хорор занадто нудним, інші ж високо оцінили жорстокість, атмосферу і звуковий супровід.

А ось у чому майже всі сходяться, так це те, що The Callisto Protocol вийшла справжньою некстген-грою. Якість лицьових анімацій персонажів, їхній одяг, оточення, а також ефекти диму й освітлення дуже близько підібралися до рівня технодемо The Matrix Awakens на UE5. Шкіра реалістично поглинає й відбиває світло, завдяки чому герої й здаються живими, кажуть експерти Digital Foundry.

Інша безкоштовна гра, Gigantic: Rampage Edition, вийшла цього квітня. Це повне видання MOBA-шутера з командою з п'яти персонажів. Оригінальна гра вийшла 2017 року: її хвалили за унікальний зовнішній вигляд і нестандартний геймплей.

Нагадаємо, раніше студія Hangar 13 анонсувала Mafia: The Old Country - нову гру в культовій кримінальній серії. Вона стане приквелом найпершої "Мафії", а події розгорнуться в Сицилії.

А тим часом у Steam змінився лідер серед найочікуваніших ігор. На перше місце вирвався довгобуд Hollow Knight: Silksong, у якого немає навіть приблизної дати виходу. Український шутер STALKER 2 потрапив у топ-5.

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