Магазин Epic Games Store оголосив, що на честь майбутніх зимових свят роздасть 16 ігор. Першою став The Lord of the Rings: Return to Moria – "виживач" за мотивами "Володаря перснів".

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 19 грудня. Після чого тайтли даруватимуть раз на добу. Зазвичай у рамках таких акцій роздають як ААА-тайтли, так і відомі інді-ігри.

Докладніше про The Lord of the Rings: Return to Moria

Єдина гра з елементами виживання і ремісництва в Четвертій епосі Middle-earth. Гноми вирушають у подорож, щоб повернути свою батьківщину, Морію – так описують свою гру автори.

Гравцям належить займатися звичними для жанру справами – досліджувати локації, будувати базу, створювати персонажа і крафтити предмети. Також потрібно стежити за рівнем шуму, який найсильніше підвищується під час видобутку гірських руд.

У Steam у Return to Moria 84% позитивних відгуків. З плюсів згадується атмосфера Середзем'я і геймдизайн локацій. Сварять гру за застарілу (як для 2023 року) графіку і примітивні бої.

Нагадаємо, в ніч із 12 на 13 грудня відбудеться премія The Game Awards, або як її ще називають ігровий "Оскар". Журналісти натякають, що цього року на нас чекає щось грандіозне. За чутками, Valve може анонсувати Half-Life 3.

