Претендентом була NBC Universal, але угода зірвалася.

Видавництво Electronic Arts шукає можливість для продажу або злиття з іншою компанією. Найбільш явним претендентом була NBC Universal, але угода зірвалася через потенційну вартість.

Інформацією про це поділився портал Puck у своєму свіжому матеріалі з посиланням на анонімні джерела.

Угода ЕА з NBC Universal перебувала на останній стадії. Однак вона зірвалася через ціну видавництва. Раніше журналіст і організатор The Game Awards Джефф Кейлі опублікував приблизний підрахунок вартості великих ігрових компаній. Якщо відштовхуватися від цих даних, то за Electronic Arts довелося б віддати приблизно $38 млрд.

У матеріалі ЗМІ також сказано, що в якості партнерів розглядалися Disney, Apple і Amazon. А після оголошення про придбання Activision Blizzard EA почала ще активніше працювати в цьому напрямку.

"Кілька джерел, знайомих з цими переговорами, кажуть, що EA наполегливо прагне до продажу і [її бажання] тільки посилилося після угоди між Microsoft і Activision", — написав журналіст Ділан Бейерс.

У статті Puck говориться, що Electronic Arts могла почати переговори з Disney в березні. Компанії мають давні зв'язки: ЕА володіла ексклюзивною ліцензією на створення ігор у всесвіті "Зоряних війн" з 2013 року.

Видавництво відповіло на матеріал ЗМІ. Представники Electronic Arts написали, що пишаються можливістю "працювати з позиції сили", а у компанії попереду "дуже світле майбутнє". При цьому інформацію про злиття або поглинання ЕА ніяк не спростувала.

Угода між Microsoft і Activision Blizzard — основні подробиці

Сума покупки склала $68,7 мільярда. Поглинання повинні схвалити регулюючі органи США. Якщо договір буде підписаний, Microsoft отримає у володіння десятки франшиз, включаючи Call of Duty, Diablo, Warcraft та інші.

Всі проекти Activision Blizzard, як існуючі, так і майбутні, увійдуть в Xbox Game Pass. Сервіс вже досяг позначки в 25 мільйонів передплатників.

Згідно з інформацією Wall Street Journal, Боббі Котик покине місце генерального директора Activision Blizzard відразу після поглинання. Але до тих пір він залишиться керівником, що підтверджується в листі співробітникам видавництва. Голова може заробити на угоді з Microsoft більше $350 мільйонів. Такі розрахунки провів портал Video Games Chronicle.

Управляти всім ігровим бізнесом Xbox продовжить Філ Спенсер. Після публічної заяви про придбання Activision Blizzard він отримав нову посаду — генеральний директор Microsoft Gaming.

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