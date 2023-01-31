Йдеться про продовження Uncharted і Ghost of Tsushima 2.

Нещодавно Sony випустила новий рекламний ролик PlayStation 5 з назвою Live from PS5. Фанати уважно подивилися його і вважають, що окремі кадри натякають на два нові ексклюзиви.

Відео присвячене майбутнім і свіжим іграм від японської компанії та її партнерів. У ролику поєднуються зйомки з живими акторами, графіка і кадри з різноманітних проектів — Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarök, Final Fantasy XVI та інших.

Однак кілька фрагментів з дівчиною не стосувалися жодного з відомих проектів. Перший відрізок демонструє, як героїня з факелом підходить до якогось артефакту в печері. А в другому мигцем показується, що вона виявила стару шкатулку, з якої здула пил. На думку користувачів — це натяки на нову частину Uncharted.

Глядачі також звернули увагу на кадр, де монголи скачуть на конях, а позаду горять хатини. На думку окремих користувачів, момент відсилає до Ghost of Tsushima 2. Правда, це малоймовірно, адже в рекламному ролику показували першу частину, і відрізок може бути пов'язаний з нею.

Нова Uncharted: що відомо

Співкерівник Naughty Dog Ніл Дракманн заявляв, що студія "закінчила" з серією і рухається далі. При цьому інсайдери розповідали про розробку продовження, але вже силами іншої команди. Наприклад, такими відомостями в середині грудня поділився ViewerAnon.

Останній реліз в серії — збірник Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в який входять поліпшені версії Uncharted 4: A Thief's End і Uncharted: The Lost Legacy.

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