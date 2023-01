Флагманом добірки стала Mafia: Definitive Edition.

Після численних правдивих прогнозів інсайдера billbil-kun щодо безкоштовних ігор для підписників PlayStation Plus сумніватися в його даних не доводиться. Цього разу він розповів, які проекти дістануться користувачам сервісу в лютому.

Інформатор поділився відомостями на особистому акаунті у Twitter. У публікації сказано, що в наступному місяці підписникам PS Plus дістануться чотири проекти — Mafia: Definitive Edition, OlliOlli World, Evil Dead: The Game і розширення Destiny 2: Beyond Light. Всі перераховані проекти можна буде додати в особисту бібліотеку з 7 лютого по 6 березня. На території окремих країн ремейк Mafia можуть замінити на іншу гру або додати до переліку певні проекти.

Детальніше про лютневу добірку в PS Plus

OlliOlli World — це екшен-платформер про скейтбординг від студії Roll7 і видавництва Private Division. Головна мета в грі — досліджувати світ на шляху до містичної Гнарвани. Користувачі повинні виконувати завдання, спілкуватися з персонажами та дружити. Що стосується геймплея, то він цілком присвячений скейтбордингу. Потрібно кататися локаціями, виконувати якомога більш видовищні трюки і долати випробування.

Mafia: Definitive Edition — це кримінальний шутер з елементами екшену від Hangar 13 і 2К Games. У грі демонструється шлях Томмі Анджело від звичайного таксиста до досвідченого гангстера. При проходженні користувачам належить взяти участь у безлічі перестрілок, кататися на машинах, змагатися в перегонах і так далі. Гра відрізняється своєю атмосферою США 30-х років, колоритними персонажами і приземленим сюжетом.

Evil Dead: The Game — це хорор з асиметричним мультиплеєром від Saber Interactive у всесвіті "Зловісних мерців". У грі є дві команди. Перша —четверо вцілілих, які повинні шукати ресурси, екіпіровку і ключові предмети, щоб відкрити пролом між світами. А друга — один монстр з унікальними здібностями. Він повинен усунути інших користувачів.

Destiny 2: Beyond Light — це розширення для багатокористувацького шутера Destiny 2 від Bungie. Доповнення привносить в гру окрему сюжетну лінію про протистояння Вартових з імперією, а також безліч нового контенту — екіпіровку, рейди та інше.

