Журналісти зазначили, що в бойовій системі багато запозичень із серії Batman Arkham.

Сьогодні британське видання Metro завчасно опублікувало рецензію на новий супергеройський екшн для PlayStation 5 – Spider-Man: Miles Morales. Незабаром матеріал був видалений з сайту, проте УНІАН вибрав головне з огляду гри.

Основний сюжет в Miles Morales проходиться за 8 годин. Історія попередньої частини, Marvel's Spider-Man, тривала 16 годин.

Перевагами сюжету став фінал і взаємини Майлза Моралеса з головною лиходійкою гри – жіночою версією антагоніста з коміксів Тінкерера.

Як і заявляли розробники, на PlayStation 5 в грі доводиться обирати з двох режимів: динамічного 4K 60 FPS без рейтрейсингу або ж динамічного 4K 30 FPS, але з трасуванням променів. У виданні були розчаровані тим, що наразі жодна з консолей нового покоління не може запустити гру в 4K 60 FPS з рейтрейсингом.

Сам рейтрейсинг в Miles Morales журналістам видання сподобався. Відображення хоч і в низькій роздільній здатності, зате кардинально перетворюють гру і дарують нові відчуття при польоті по місту на павутині.

У грі багато видовищних моментів, а бойова система стала глибше завдяки Venom-здібностям Майлза Моралеса. Водночас автори Metro відзначили, що в боях і стелсі багато запозичень із серії Batman Arkham.

Журналісти похвалили швидкі завантаження в грі. Після загибелі персонажа гра повертається до контрольної точки за 2 секунди.

Під час гри PlayStation 5 видає такий же низький рівень шуму, як і Xbox Series X.

Видання Metro поставило грі 8 балів з 10.

Геймплей Spider-Man: Miles Morales

Нагадаємо, Spider-Man: Miles Morales виходить 12 листопада на PS4 та PS5. Головним героєм стане 17-річний Майлз Моралес. Дії гри розгорнуться напередодні Різдва в Нью-Йорку через рік після подій оригінальної Marvel's Spider-Man. За сюжетом між енергетичною корпорацією і високотехнологічною злочинною організацією почалася війна, а будинок Майлза в Гарлемі опиниться в епіцентрі подій.

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Автор: Сергій Коршунов