На це знадобилося вісім місяців.

Хакерша під псевдонімом Empress, яка раніше зламала Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11 і Assassin's Creed Valhalla, відправила на торрент-трекери ще одну гру. Мова про минулорічну пригоду про Вартових Галактики — Marvel's Guardians of the Galaxy.

Про появу піратської версії проекту повідомили на форумі Reddit. Гра була оснащена DRM-захистом Denuvo 14 версії і стандартною технологією проти злому від сервісу Steam.

Empress знадобилося більше восьми місяців, щоб хакнути Marvel's Guardians of the Galaxy. Приблизно стільки ж часу у дівчини зайняв злом Far Cry 6. Цей шутер теж був оснащений Denuvo 14.0 і додатковим захистом. І раз Empress впоралася з новою версією DRM-захисту, то всі ігри з нею будуть швидше з'являтися на торрент-трекерах. У минулому так само було з Denuvo 13.0.

Більше про Marvel's Guardians of the Galaxy

Пригодницький екшен від Eidos Montreal і Square Enix вийшов 26 жовтня 2021 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

У грі розповідається про перипетії, в яких беруть участь Вартові Галактики. Сюжет починається зі спроби зловити рідкісного монстра в карантинній зоні, а основна лінія присвячена протистоянню з Церквою Вселенської Істини.

Геймплей Marvel's Guardians of the Galaxy включає битви, в яких користувачі керують Пітером Квіллом і віддають накази іншим членам команди, головоломки, дослідження місцевості, пошук секретів, бої на кораблі та інше.

Гра отримала переважно позитивні відгуки від критиків. На Metacritic вона має в середньому 80 балів від профільної преси.

