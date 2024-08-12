Нещодавно закриту Tango Gameworks викупив корейський видавець Krafton. Тепер студія займеться сиквелом Hi-Fi Rush.

З'явилася гарна новина для всіх фанатів творчості Tango Gameworks. Корейський видавець Krafton (PUBG, The Callisto Protocol) повідомив про викуп студії разом із правами на серію Hi-Fi Rush.

Нагадаємо, Tango Gameworks стала жертвою програми Microsoft з мінімізації витрат. У травні 2024 року видавець несподівано повідомив про закриття студії, разом із чим зникли надії на появу Hi-Fi Rush 2. Тепер продовженню хітовому екшену бути, тому фанати можуть бути спокійні.

У скільки Krafton обійшлася ця покупка, не повідомляється. Цікаво, що права на інші франшизи, Ghostwire: Tokyo і The Evil Within, за розвиток яких теж відповідала Tango Gameworks, залишилися у Microsoft.

Також в анонсі йдеться про те, що ця угода жодним чином не позначиться на доступності всіх випущених ігор Tango Gameworks у підписці Xbox Game Pass.

Hi-Fi Rush вийшла 25 січня 2023 року на ПК та Xbox – це був несподіваний реліз в один день з анонсом. Гра отримала масу нагород і стала одним із найяскравіших релізів останніх років. У березні цього року ритм-бойовик вийшов на PS5.

God of War: Ragnarok, продовження знаменитого екшену від студії Santa Monica, вже наступного місяця завітає на ПК. Щоб підготувати геймерів до релізу, у Sony назвали п'ять конфігурацій комп'ютерів, на яких вдасться зіграти в гру за різних налаштувань графіки.

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