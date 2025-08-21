Проходження тільки сюжетного контенту займе 30-40 годин, стверджують розробники.

Студія Rebel Wolves, заснована вихідцями з CD Projekt RED, нагадала про свій вампірський рольовий екшен The Blood of Dawnwalker. У новому ролику розробники розповіли про гру та показали нові кадри геймплею, який доопрацювали, врахувавши критику гравців.

Після червневої демонстрації спільнота відзначила проблеми з камерою, яка "висіла" за плечем головного героя Коена, ускладнюючи відстеження динамічних боїв. Автори доопрацювали камеру, злегка віддаливши її від героя, і додали альтернативний режим із віддаленою перспективою.

За сюжетом Коен – напівлюдина-напіввампір. Він має врятувати свою сім'ю з лап кровососа Бренциса, який оселився в місцевому замку зі своїми поплічниками, і потрібно поспішати, бо час обмежений. На все про все в героя є тільки 30 днів/ночей: таймер буде своєрідним ресурсом.

У The Blood of Dawnwalker велику роль відіграватиме зміна часу доби. Вдень Коен прокладає собі шлях мечем і кривавою магією. Ночами ж він набуває здібностей вампіра: може ходити по стінах, телепортуватися і так далі. Очевидно, що вночі звичні локації стають набагато небезпечнішими.

Гру вже три роки розробляють на Unreal Engine 5. Вона вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series у 2026 році. Проходження тільки сюжетного контенту займе 30-40 годин.

Нагадаємо, увечері 19 серпня відбулося ігрове шоу Gamescom Opening Night Live 2025, де показали десятки трейлерів – від гучних ААА-блокбастерів до несподіваних проєктів. Окремо запам'ятався геймплей Resident Evil 9, аніме за Sekiro і новий Black Myth.

А розробники Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 назвали остаточну дату релізу і показали геймплей свого вампірського екшену, на який гравці чекають п'ять років.

