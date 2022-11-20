Годрик Сторукий сильно захопився пересадкою чужих частин тіла.

Elden Ring — це гра, доверху наповнена секретами. З моменту релізу екшен-RPG FromSoftware пройшло майже дев'ять місяців, але користувачі продовжують знаходити різноманітні деталі. Наприклад, в серпні ентузіасти дізналися про цікаву особливість наїзниці на мурасі. А нещодавно відвідувач форуму Reddit під псевдонімом lilBob1989 виявив приховану деталь, пов'язану з одним з босів.

Годрик Сторукий — це головгад, який зустрічається в першому регіоні Elden Ring. Згідно з історією гри, він пересаджує собі частини переможених ворогів, щоб отримувати частинку їх сили. Ось чому бос виглядає, як монструозна маса з безлічі рук. Звідси взялося і прізвисько Сторукий.

Однак Годрік пересаджував не тільки кінцівки. Користувач lilBob1989 звернув увагу на рідну ліву руку ворога. На ній він побачив шість, а не п'ять пальців. Це дуже цікава деталь, яку складно розгледіти в запалі бою. Судячи з зображення, Годрік взяв собі додатковий безіменний палець. Кому він належав, невідомо, тому що в Elden Ring лише деякі подробиці пояснюються напряму.

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Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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