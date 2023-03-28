Розробники вивели реалізм в грі на неймовірний рівень.

Red Dead Redemption 2 нерідко називають найбільш реалістичною грою, причому цілком заслужено. Ковбойський екшен наповнений дрібними деталями, які вражають уяву. Наприклад, будівельники в RDR 2 прокладають залізницю в режимі реального часу. А зараз користувачі виявили не менш дивовижну і одночасно моторошну особливість, пов'язану з розчленуванням.

У Red Dead Redemption 2 при стрільбі по ворогах з останніх рясно ллється кров. А якщо підірвати супротивників, то можна побачити в повітрі їх кінцівки. Однак на цьому деталізація тіл не закінчується.

Як з'ясував відвідувач форуму Reddit під псевдонімом deutschesgesetzbuch_, у ворогів може відлітати щелепа — повністю або шматками. Ентузіаст зафіксував цю цікаву і відштовхуючу деталь за допомогою фоторежиму. Ряд зубів відділяється від тіла, якщо вистрілити в голову з потужної зброї на ближній дистанції. Наприклад, для цієї справи підійде обріз. Правда, слабкодухим розглядати ворожі щелепи не рекомендується.

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Коротко про Red Dead Redemption 2

У грі розповідається історія банді Ван дер Лінде, в яку входити головний герой Артур Морган. Користувачі дізнаються про її злочини і спроби втекти від покарання.

Red Dead Redemption 2 володіє комплексним геймплеєм з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою. Гравців чекають погоні на конях, перестрілки, поліпшення власного табору, збір екіпіровки, полювання тощо.

На Metacritic (PS4-версія) RDR 2 отримала 97 балів після 99 рецензій. Користувачі поставили 8,7 бала, проголосувало 20 358 осіб.

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