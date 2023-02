Це вплив недавнього минулого.

У понеділок, 20 лютого, вийшов шостий епізод шоу The Last of Us. Серія додала нову деталь до історії, якої не було в грі. Йдеться про панічні атаки у головного героя Джоела. Творці екранізації пояснили, чому вони з'явилися. А тим часом користувачі вже перетворили фрагменти з нападами в меми. Обережно, далі в матеріалі присутні спойлери до сюжету The Last оf Us.

Появу панічних атак прокоментували шоуранер Крейг Мазін і співкерівник Naughty Dog, голова розробки двох частин TLoU Ніл Дракманн в свіжому подкасті, присвяченому шоу. Вони заявили: "Ми хотіли вивчити наслідки того, що сталося з Джоелом після смерті Генрі та Сема, попри те, що часу минуло багато, і це показано, коли він виходить з хатини та хапається за груди".

Головний герой звинувачує себе за бездіяльність. Пізніше він підтвердив це в розмові зі своїм братом Томмі. Джоел заявив, що п'ять років тому вбив би зараженого Сема, а тепер став "надто глухий і повільний". Протагоніст не впевнений, чи зможе захистити Еллі.

"Цей епізод про Джоела, який змирився з тим, як він боїться, що вона [Еллі] помре, і це буде його вина. Якщо ви були уважні, ви бачили, що Джоел допомагав їй стільки разів, стільки ж він її і підводив. І це ті речі, на яких він зациклюється", — додали творці серіалу.

Тим часом користувачі Twitter перетворили епізоди з панічними атаками головного героя в меми. Вони зробили нарізку кадрів і супроводили її кумедними повідомленнями. Не обійшлося і без "Відьмака 3". Наприклад, журналіст Ціан Махер написав: "Коли хтось каже вам, що вибрав Трісс, а не Єнніфер".

Серіал The Last оf Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

