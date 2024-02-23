Багато в чому картина присвячена заснуванню власної незалежної студії Kojima Productions 2015 року.

23 лютого відбулася прем'єра документального фільму "Хідео Кодзіма: Поєднуючи світи" про легендарного японського геймдизайнера, творця легендарної франшизи Metal Gear та Death Stranding. Картина вже доступна для перегляду у стримінговому сервісі Disney+.

Багато в чому картина присвячена заснуванню власної незалежної студії Kojima Productions 2015 року. Тоді Кодзіма зі скандалом пішов із Konami після виходу Metal Gear Solid 5: Phantom Pain і вирішив створити незалежну студію, яку сам же й очолив. Після цього його команда випустила Death Stranding – одну з найбільш обговорюваних ігор останніх років.

Ще однією важливою складовою документалки стануть інтерв'ю з відомими режисерами та акторами, які працювали з геймдизайнером, – Гільєрмо дель Торо, Ніколас Віндінг Рефн, Джордж Міллер, Норман Рідус, Woodkid і гурт Chvrches.

Хронометраж фільму становить годину. За словами її авторів, вона "досліджує силу і потенціал відеоігор як форми мистецтва через роботу впливового таланту, шанованого мільйонами по всьому світу".

Майбутні ігри Кодзіми, про які на цей час відомо

Death Stranding 2. За словами Кодзіми, гра не буде сиквелом у прямому сенсі цього слова", але "викличе ностальгію у всіх шанувальників першої частини". Якщо ви пропустили, подивіться епічний 10-хвилинний трейлер сиквела, який вийде 2025 року ексклюзивно на PS5.

За словами Кодзіми, гра не буде сиквелом у прямому сенсі цього слова", але "викличе ностальгію у всіх шанувальників першої частини". Якщо ви пропустили, подивіться епічний 10-хвилинний трейлер сиквела, який вийде 2025 року ексклюзивно на PS5. OD. Проєкт у жанрі хорор, який Кодзіма робить разом із Microsoft та її хмарними технологіями. Геймдизайнер описав її, як щось середнє між грою та фільмом. Без дати релізу.

Physint. Духовний спадкоємець Metal Gear, якого сам Кодзіма називає "вершиною своєї кар'єри". Активна розробка почнеться після виходу Death Stranding 2, тож чекаємо десь ближче до 2030 року. Створюється за підтримки Sony.

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